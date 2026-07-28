El huracán Genevieve ruge en el Pacífico mientras Fausto remite a tormenta tropical cerca de Hawái

Miami (AP) — El huracán Genevieve rugía en el océano Pacífico lejos de tierra firme a primera hora del martes, al mismo tiempo que la debilitada tormenta tropical Fausto provocaba un fuerte oleaje en Hawái.

Genevieve es un huracán de categoría 4, después de haber alcanzado brevemente la categoría 5 a primera hora del lunes, el primero en la región del Pacífico oriental en dos años, informó el Centro Nacional de Huracanes. Se esperaba que permaneciera mar adentro, en una trayectoria aproximadamente paralela a la costa de México.

Genevieve tenía vientos máximos sostenidos de 220 km/h (140 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. El centro de Genevieve se ubicaba a unos 830 kilómetros (515 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California y se dirigía hacia el noroeste a 17 km/h (10 mph).

No había alertas ni avisos costeros en vigor, pero el centro de huracanes indicó que el oleaje del sistema —que probablemente causaría “condiciones de oleaje y corrientes de resaca que ponen en peligro la vida”— estaba afectando partes de la costa suroeste de México y la península de Baja California.

Se esperaba que Genevieve fluctuara en intensidad antes de debilitarse más adelante en la semana.

Más al noroeste en el Pacífico, el huracán Fausto se ha debilitado a tormenta tropical mientras continúa en una trayectoria en dirección general hacia las islas hawaianas. Los meteorólogos señalaron que se espera que Fausto pase al norte de Hawái, pero que los residentes aun así deberían seguir el avance de la tormenta por posibles impactos.

El centro de huracanes informó que el fuerte oleaje y las corrientes intensas estaban aumentando en las costas orientadas al este a lo largo de las islas de Hawái. Fausto tenía vientos máximos sostenidos de 100 km/h (65 mph). Su centro se ubicaba a unas 545 kilómetros (340 millas) al este-noreste de Hilo, Hawái, y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 24 km/h (15 mph).

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.