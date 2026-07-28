Messi, sobre la selección de España: “En un momento me llegó, me insinuaron, pero el deseo siempre estuvo en Argentina”

En una entrevista que dio hace cinco meses, pero que volvió a tomar fuerza en las últimas semanas, Lionel Messi reconoció que hubo una “insinuación” de la selección de España para llevarlo a sus filas cuando el legendario futbolista rosarino jugaba en las juveniles del Barcelona. Leo, de todos modos, siempre lo tuvo claro y aseguró que nunca estuvo en duda su deseo de representar a Argentina.

El “no” a la selección de España y su deseo con Argentina: qué dijo Messi en febrero 2026

En una entrevista realizada en febrero con el programa Miro de Atrás, conducido por el Patón Guzmán y Gonzalo Iglesias, Messi reconoció que en una época estuvo la posibilidad de un llamado de España. “En un momento me llegó, yo ya jugaba en el Barça. Me insinuaron, medio que me lo insinuaron, que es normal. Estaba la posibilidad, pero el deseo siempre estuvo en Argentina”, afirmó, sin dudarlo.

Messi reconoció que le "insinuaron" la posibilidad de jugar para España, pero aseguró que su deseo siempre fue Argentina

Según contó en esa misma nota, su padre, Jorge Messi, mantuvo contactos con los encargados de las selecciones juveniles argentinas para asegurar su presencia en las convocatorias albicelestes. Por su parte, la propuesta española surgió debido a que el jugador realizó gran parte de su formación en las inferiores del FC Barcelona.

Sobre su etapa como juvenil, la Pulga recordó que era un “chico normal” que disfrutaba de las pequeñas cosas y los detalles sencillos de la vida cotidiana en su barrio. Además, recordó que, en su despedida de Rosario, en la Argentina, todo el barrio salió a la calle para saludarlo a él y a su familia.

En febrero, Messi habló sobre la exigencia con Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Durante la entrevista, Messi profundizó en la exigencia mental que conlleva representar a la Argentina en las competencias internacionales más importantes. En ese marco, recordó especialmente la tensión vivida durante la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo con lo que narró el capitán de la Albiceleste, la derrota inicial ante Arabia Saudita en el Mundial 2022 generó un clima de incertidumbre dentro del plantel. Por ello, adjudicó una gran importancia al segundo duelo con México para conquistar la cima en aquella Copa del Mundo.

“Yo lo dije, ese partido contra México fue decisivo para nosotros y fue uno de los que más sufrimos”, declaró el jugador del Inter Miami, que se encuentra de vacaciones tras el Mundial 2026. En esa línea, consideró que ganar ese encuentro forjó la mentalidad para el resto del torneo.

La final del Mundial 2026: la única vez que Messi enfrentó a España en un partido oficial

En representación de la selección argentina, Messi enfrentó una sola vez a la Roja en un partido oficial, sin contar los amistosos: en la final de la Copa del Mundo 2026, que se jugó en Estados Unidos.

Lionel Messi y Lamine Yamal en la final del Mundial 2026 Hannah Peters - FIFA - FIFA

Ese compromiso terminó con la consagración del conjunto europeo con una victoria 1-0 en la prórroga, después de haber igualado sin goles durante los 90 minutos reglamentarios. Así, los dirigidos por Luis de la Fuente consiguieron su segundo título mundial y Argentina se mantuvo con tres estrellas.