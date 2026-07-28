El DHS lanza imágenes sintéticas de equipajes para mejorar los controles en aeropuertos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) impulsa la implementación de mayor tecnología en los controles de seguridad de los aeropuertos. En ese sentido, anunció el desarrollo de imágenes sintéticas de equipaje de mano que, en el futuro, podrían transformar las inspecciones, reducir los tiempos de espera y mejorar la eficiencia.

Las imágenes sintéticas mejorarán los controles de seguridad de los aeropuertos

La falta de conjuntos de datos, de acuerdo con un comunicado del DHS, frenó el desarrollo de sistemas de inspección de equipaje más rápidos en los aeropuertos. Por eso, se desarrolló un conjunto de 250 imágenes sintéticas de maletas de mano que podrían mejorar los controles de seguridad.

La Dirección de Ciencia y Tecnología del DHS lanzó un conjunto de imágenes sintéticas de equipaje de mano.

El conjunto de imágenes, desarrollado por la Dirección de Ciencia y Tecnología, servirá para entrenar a los algoritmos destinados a inspeccionar el equipaje de mano con mayor precisión. El objetivo es reducir las falsas alarmas, minimizar la necesidad de inspeccionar el equipaje manualmente y agilizar el tiempo de espera de los pasajeros.

La iniciativa forma parte del programa Screening at Speed del Silicon Valley Innovation Program (SVIP, por sus siglas en inglés), destinado a conectar soluciones innovadoras con desafíos empresariales de seguridad nacional. El DHS afirmó que el desarrollo está respaldado por las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump para garantizar la seguridad pública y mejorar el comercio y los viajes.

Para qué servirán las imágenes sintéticas en la seguridad en los aeropuertos

Según el DHS, las imágenes sintéticas generadas a partir de un sistema de tomografía computarizada imitan los escaneos de alta resolución de los sistemas de detección que actualmente utiliza la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Los agentes de la TSA tendrán acceso a mejores herramientas de inspección Imagen Ilustrativa generada con IA

Dichas imágenes, desarrolladas por la empresa Cignal LLC, no corresponden a información capturada por una cámara fotográfica o un escáner real, sino que se generan mediante software para imitar con exactitud cómo se vería un bolso o una maleta de mano dentro del sistema de seguridad.

La ventaja es que, dado que no corresponden a objetos de pasajeros reales, las imágenes se pueden compartir libremente con desarrolladores de tecnología autorizados, sin comprometer la privacidad de los pasajeros.

Con el tiempo, las imágenes servirán para entrenar a la inteligencia artificial y crear miles de variaciones diferentes de maletas, contenidos, ángulos y densidad de objetos para que los sistemas puedan aprender e identificar artículos prohibidos o amenazas con mayor precisión.

Quiénes tendrán acceso a las imágenes sintéticas de equipaje de mano del DHS

Según el anuncio del DHS, facilitar el desarrollo de las imágenes y los algoritmos aumentará la precisión en la detección de amenazas en los controles de seguridad y mejorará la experiencia del viajero en los aeropuertos. En ese sentido, informó que las imágenes sintéticas ya disponibles pueden solicitarse a través del sitio web de Cignal.

Las imágenes, generadas por software, imitan equipajes de mano para entrenar a los algoritmos en la detención de artículos prohibidos TSA

Con esta iniciativa cambiará la política anterior que obligaba a los desarrolladores a completar un largo proceso de verificación para tener acceso a las imágenes. Ahora la intención es que un mayor número de especialistas tenga acceso a conjuntos de datos más grandes y complejos para el entrenamiento de sus algoritmos aplicados a diversos sectores.