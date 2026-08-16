El huracán Lala se aleja de la Isla Grande de Hawái

El huracán Lala se alejaba de la Isla Grande de Hawái a primera hora del domingo, mientras fuertes lluvias y vientos intensos azotaban el estado estadounidense del Pacífico y las autoridades advertían de posibles inundaciones peligrosas.

"Se mantendrán vientos que podrían causar daño en zonas de la Isla Grande de Hawái durante la noche, con los vientos más fuertes previstos en las zonas de mayor altitud", señaló el Centro Nacional de Huracanes a las 23.00 hora local (09.00 GMT del domingo), al tiempo que advirtió que la costa sería golpeada por "olas grandes y peligrosas".

Lala se fortaleció hasta convertirse en un huracán de categoría uno el sábado, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

Lala "parece haber alcanzado su pico de intensidad" cuando pasó cerca de South Point, Isla Grande, por la tarde, pero no tocó tierra.

"El huracán podría mantener su intensidad durante algunas horas más, pero se espera un debilitamiento hacia primeras horas del domingo, a medida que Lala continúa alejándose de la Isla Grande", dijeron los funcionarios del Nhc.

El ojo del huracán Lala rozó así la parte sur de la Isla Grande de Hawái, mientras fuertes lluvias y vientos intensos azotaban desde el sábado este estado insular de Estados Unidos en el Pacífico.

Las autoridades advierten no obstante de posibles inundaciones peligrosas.

El huracán se acercó al condado de Hawái, que abarca la Isla Grande, y se emitió una advertencia de tormenta tropical para las otras siete islas principales del archipiélago: Maui, Molokai, Kahoolawe, Lanai, Oahu, Kauai y Niihau.

- Amenaza latente -

Para las primeras horas del día las autoridades esperaban "un giro gradual hacia el oeste con un aumento en la velocidad de avance el domingo, mientras el núcleo de la tormenta permanece al sur de las islas principales más pequeñas de Hawái y de las islas del noroeste de Hawái más orientales durante la primera parte de la próxima semana", añadieron.

La Isla Grande es la segunda más poblada del archipiélago, con 210.000 habitantes, detrás de Oahu, con más de un millón de personas.

Las lluvias "provocarán inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado", advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Se reportaron cortes de electricidad que afectaron a más de 20.000 personas en Hawái la tarde del sábado, y las autoridades meteorológicas confirmaron "vientos dañinos y lluvias intensas" extendiéndose por la Isla Grande, famosa por el surf y el turismo.

El gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia el jueves.

La Agencia Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (Noaa, en inglés) dijo que en la Isla Grande podrían presentarse precipitaciones de más de 60 centímetros y una marejada ciclónica con "olas peligrosas".

Un potente fenómeno de El Niño se ha formado en el centro del océano Pacífico ecuatorial, con temperaturas tan altas que la Noaa pronostica un 69% de probabilidad de "un evento histórico que superaría la intensidad de episodios previos de El Niño desde 1950", entre octubre y diciembre.

Los científicos advierten con regularidad que el cambio climático causado por la dependencia de la humanidad a los combustibles fósiles ha aumentado la frecuencia e intensidad de eventos extremos.