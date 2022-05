Luis Fonsi habló por primera vez de su divorcio de Adamari López: “Fue muy duro y sufrí mucho”

Después de 12 años de que Luis Fonsi y Adamari López se divorciaran, el cantante habló por primera vez sobre lo difícil que fue ese proceso, sobre todo al ser una figura pública, pues la prensa quería saber los más mínimos detalles, incluso cuando él no quería responder los cuestionamientos porque la herida seguía abierta. En entrevista para el programa chileno de televisión De tú a tú, el intérprete de “Aquí estoy yo” se sinceró y dijo que hablar de la separación es un tema muy delicado: “Un divorcio obviamente no es nada divertido para nadie”.

Adamari López es otra historia, la conductora sí había dado algunas declaraciones sobre su separación, pero Fonsi se mantuvo hermético hasta ahora. Aunque dijo que no entraría en muchos detalles, reveló que esta situación le dejó un aprendizaje: “Es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es el doble de difícil porque uno tiene el dolor personal y además tiene que sacar la cara y esperar a que te pregunten cuando uno no quiere hablar de eso”.

Luis Fonsi habla de su divorcio con Adamari López

El también compositor, añadió que en ese momento el proceso fue algo muy duro, pero que lo ayudó a crecer como persona y ver la vida de diferente manera. Al inicio no logró asimilarlo, pero con el paso del tiempo pudo salir adelante y aprender a apreciar las cosas: “Eso me ha endurecido, me ha ayudado a madurar y ver la vida de otro color”, confesó.

Asimismo, reconoció que, luego de separarse de la actriz, le costó mucho volver a tener una relación sentimental porque le daba miedo salir lastimado otra vez: “Estaba empezando a atreverme a salir y conocer, en un momento muy loco de mi vida, donde, por un lado, dije: ‘No te empieces a enamorar de nuevo’. Y, por el otro, dije: ‘Es justo lo que necesito’... Cuando uno mira hacia atrás uno dice ‘este fue un momento duro’. Fue muy duro y sufrí mucho, pero gracias a ese momento me pasó esto”.

Cuatro años después, en 2014, el puertorriqueño le dio una nueva oportunidad al amor y se casó con la modelo Águeda López, con quien procreó dos hijos, Mikaela y Rocco. Ahora vive una vida feliz y recuerda con gusto los momentos difíciles que le dieron algún aprendizaje.

Adamari López y su vida amorosa

La vida amorosa de la expareja de Luis Fonsi ha dado muchos giros. No hace mucho que terminó su relación con Toni Costa y desde entonces su soltería ha sido el tema de conversación de los fanáticos, sobre todo porque el español inició un romance con la modelo Evelyn Beltrán, pocos meses después de haberse separado de Adamari.

Christian Nodal tatuó a Adamari López y se desataron los rumores de un supuesto romance

Los fans han dejado ver en varias ocasiones sus teorías, que apuntan a que Costa y Beltrán habrían protagonizado una infidelidad antes de que él y Adamari anunciaran su separación. La pareja no se ha quedado callada y, como los señalamientos son contantes, en varias ocasiones se defendieron de las críticas en las que se le señala a Evelyn de ser una “rompe hogares”.