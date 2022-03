Adamari López respondió a quienes la critican por su físico: “No tengo complejos”

Adamari López quedó en el foco de críticas en redes sociales por una foto que compartió en su Instagram en donde se la ve lucir una bikini. La imagen rápidamente se viralizó y la respuesta de la actriz puertorriqueña no tardó en llegar. “No tengo complejo de quién soy’”, expresó, según consignó People en español.

En la postal en cuestión, López lució en traje de baño junto con una amiga desde la pileta de su casa. Al ver la imagen, su seguidores la criticaron por no ocultar que tiene flacidez y estrías. “Eso es lo que me quedó entre la maternidad y el sobrepeso”, comentó ella, quien es madre de Alaïa, su hija de siete años y que tuvo con Toni Costa.

Adamari López compartió una foto en bikini en sus rede sociales (Crédito: Instagram/adamarilopez)

López contó que en el último tiempo aumentó de peso pero que, en lugar de tratar de ocultarlo o sentirse avergonzada, sostuvo que la imagen física no definía quién era ella. Sin embargo, en 2021, la conductora de Hoy día (Telemundo) cambió radicalmente su aspecto y los rumores no tardaron en llegar. Muchos aseguraron que acudió a la medicina bariátrica, algo que cobró sentido en diciembre con un video que compartió en sus redes donde dio a entender que se sometió a una cirugía.

Esta no es la primera vez que López comparte fotos al natural. Durante un viaje a la Riviera Maya en México, publicó una postal sin ningún tipo de filtro donde junto a su hija disfrutaban de una atracción acuática, ambas en traje de baño.

"¡Opérese!": el contundente video de Adamari López tras las críticas por su físico

Cómo es la relación de Adamari López con Toni Costa tras su separación

A mediados del 2021, Adamari López anunció su separación de Toni Costa, con quien estuvo en pareja durante diez años y con quien tiene a su hija Alaia. En aquel momento muchos apuntaron a una tercera en discordía, pero ninguno de los dos confirmó la versión.

En ese sentido, también hubo rumores acerca del aporte económico que cada uno hacía a la relación, y algunos comentaron que la actriz se sentía incómoda porque el bailarín no aportara la misma cantidad de dinero a la casa, ni a la educación y manutención de la niña.

Adamari López y Toni Costa con Alaïa, quien nació en 2015 (Crédito: Instagram/@toni)

En una entrevista que tuvo recientemente con Jorge Pabón, ‘El Molusco’ de Puerto Rico, la actriz reveló que no tiene la mejor relación con Costa, pero que no discuten ni arreglan sus diferencias frente a la pequeña. “Podemos no estar de acuerdo y pelear, pero no frente a Alaïa. Ella no tiene la culpa de nuestra ruptura”, expresó.

En el podcast, Pabón le preguntó acerca de los momentos más difíciles que atravesó y ella manifestó que las rupturas amorosas eran de las experiencias más dolorosas. Además reflexionó acerca de lo delicado que era manejarlo de forma pública y recordó su divorcio de Luis Fonsi en 2010, con quien estuvo casada durante cinco años.