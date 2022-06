Karol G y Anahí cantaron en vivo “Sálvame”, de RBD, y revolucionaron a los fanáticos

La cantante Karol G hizo vibrar a los mexicanos con algo que habían esperado por mucho tiempo: invitó a Anahí a cantar junto a ella una canción de la icónica banda RBD, durante su presentación en la Arena de Ciudad de México el pasado 11 de junio. Al ritmo de “Sálvame”, las artistas vivieron un momento mágico que ahora recorre todo Internet; esto no solo por el fenómeno que fue en su tiempo, sino porque La Bichota logró que la exintegrante de Rebelde pisara nuevamente un escenario después de 11 años alejada del mundo del espectáculo.

Los fanáticos disfrutaban del gran repertorio de la colombiana, con temas como “Mamiii” y “Provenza”, cuando de pronto dijo que tenía una sorpresa muy especial para todos los asistentes: “La persona que está ahí (atrás del escenario), usted la ama tanto como yo”, dijo la famosa segundos antes de que Anahí subiera a escena y todo el público se desbordara en gritos por ella. A pesar de que ya se sospechaba esta colaboración, fue una sorpresa para la mayoría.

Anahí y Karol G cantan "Sálvame" en México

Al parecer, Karol G era una seguidora fiel de la intérprete de Mía Colucci, ya que no solo cantó algunas de sus canciones como parte de su gira en tierras mexicanas, sino que también expresó su admiración por el grupo que se ganó los corazones de millones de latinos. Además, nunca pensó que tendría la oportunidad de conocerla en persona, según sus palabras al momento de presentarla con su audiencia. “Creía que nunca iba a tener la oportunidad de conocerla, ustedes prepárense, porque vamos a llorar juntos esta noche en México”.

Anahí estaba muy nerviosa de volver a un escenario y cantar, ya que supuso que la gente ya no la iba a reconocer y que no respondería como en los 2000. No obstante, la realidad la superó y se llevó la sorpresa de su vida, porque los fans enloquecieron y el momento fue tan icónico que de inmediato se volvió viral en todas las redes sociales: “Es muy emotivo porque yo soy superfan y ella estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir”, explicó Karol G momentos antes de la aparición de Anahí.

Anahí y Karol G se preparan para dar concierto en México

Anahí, contenta de compartir escenario con Karol G

Por su parte, la mexicana de 39 años expresó su felicidad por haber cantado una canción tan representativa al lado de una leyenda de la música urbana como La Bichota. Tras la emoción de volver al escenario, realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde dejó ver cómo se sintió al estar frente a tantas personas: “Cómo les explico lo que acabo de vivir”, escribió en su posteo en el que además compartió un video de su preparación para el concierto.

Tanto ella como la intérprete de “Tusa” rompieron en llanto al ver la respuesta del público y ser partícipes de un recuerdo musical que quedará grabado en las memorias de todos los que alguna vez fueron fans de RBD y que esperaban ver a Mía nuevamente en una tarima. Karol le agradeció por haber aceptado la invitación y le explicó, entre lágrimas, que estaba cumpliendo su sueño de cantar juntas. Anahí también derramó algunas y se dijo muy agradecida por el recibimiento que tuvo y por lo que la colombiana “le dio la oportunidad de vivir otra vez”.