El Inter de Messi busca en Toronto la victoria que se le resiste en casa

Sin la presión que vive en su propio estadio, el Inter Miami de Lionel Messi visita el sábado al Toronto FC con la meta de pasar página a su colapso de la semana pasada ante Orlando City en la MLS.

La escuadra floridana desperdició una ventaja de tres goles ante el futuro equipo de Antoine Griezmann hasta perder por 4-3 y alargar su maldición en su nuevo hogar, el Nu Stadium, donde no conoce la victoria después de cuatro partidos.

Guillermo Hoyos, sustituto en abril del dimitido Javier Mascherano, trató este viernes de quitar hierro a la debacle defensiva de su equipo en el derbi del estado de Florida.

"No es un drama", afirmó el técnico argentino ante la prensa. "Obvio que es el derbi, pero las derrotas ayudan a crecer".

"Yo siempre veo el lado bueno y el fútbol de la primera etapa es extraordinario", defendió Hoyos. "En el segundo tiempo sí hubo un quedo en varias situaciones, no sólo futbolísticas, también físicas. Pero a través de esto se aprende muchísimo para corregir errores".

El timonel también salió al paso de las críticas por la incomparecencia de las figuras del equipo ante la prensa tras los partidos, incluido el propio Messi.

"El silencio es el aliado del crecimiento", consideró Hoyos. "Hay momentos en que tienes que mantener un silencio y profundizar mucho más en lo que se vivió. Es prudencia y respeto para no decir cosas que no debes".

- Una derrota que "duele" -

Tras una derrota y un empate en las dos últimas jornadas, el Inter ocupa la tercera plaza de la Conferencia Este de la liga norteamericana (MLS) con 19 puntos.

Miami pretende acercarse al liderato, que ostenta el Nashville con 23 puntos y un partido menos, en los cuatro juegos que restan antes del parón de la liga por la Copa del Mundo (11 de junio al 19 de julio).

"Tenemos que encarar el partido en Toronto con la misma energía con la que jugamos los primeros 45 minutos ante Orlando, que fueron muy buenos", demandó el miércoles el delantero uruguayo Luis Suárez.

"Obviamente, una derrota como esa, contra un rival al que realmente queríamos vencer en nuestro estadio, duele. Pero es parte de nuestra profesión", reconoció.

Para el Pistolero también son claves los siguientes choques a domicilio ante Toronto y Cincinnati y, de vuelta al Nu Stadium, frente a Portland Timbers y Philadelphia Union.

Aunque está retirado de la selección, el veterano ariete quiere demostrar que está listo para ayudar a la Celeste en el Mundial si el seleccionador Marcelo Bielsa se lo pide.

Messi, de su lado, sigue reservándose la confirmación de su presencia en el Mundial mientras observa con lupa a los grandes rivales de Argentina para la defensa del título.

"Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino siempre que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro creo que hay otros favoritos que llegan mejor", advirtió el astro albiceleste, destacando principalmente a Francia, España y Brasil.

- Cuenta atrás de James -

La cuenta atrás del Mundial también ha comenzado para James Rodríguez, cuya inactividad este año ha desatado la preocupación de la hinchada de Colombia.

El capitán de la selección cafetera, de 34 años, podría regresar al césped el domingo en el choque entre su Minnesota United y el Austin.

Azotado por diversos problemas físicos, el mediapunta sólo ha participado en cuatro partidos, uno de ellos como titular, desde su inesperado fichaje por el United.

Después del domingo sólo le quedarán tres juegos antes de que termine su contrato con Minnesota, que tiene una opción para renovar al colombiano hasta final de año.

De su parte, Los Angeles FC del surcoreano Son Heung-Min necesita darle una alegría a su afición frente al Houston Dynamo tras la eliminación del miércoles en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf con una goleada 4-0 ante Toluca.