El Inter de Messi busca repuntar ante un Orlando que suspira por Griezmann

Después de que le abollaran la corona en el debut, Lionel Messi y su Inter Miami persiguen sus primeros puntos de la temporada de la MLS en el derbi del domingo ante el Orlando City, el pretendiente de Antoine Griezmann

Las negociaciones de la franquicia floridana con el atacante del Atlético de Madrid han concentrado la atención de la semana no sólo en la liga norteamericana (MLS) sino también en la capital de España

El club colchonero podría tener que dejar marchar al francés, una de las figuras más importantes de su historia, cuando aún aspiran a títulos como la Copa del Rey o la Liga de Campeones y queda también la recta final de la liga española

Orlando, dirigido por el técnico colombiano Oscar Pareja, presiona para cerrar este fichaje bomba antes de que cierre el actual mercado el 26 de marzo

En caso de lograrlo, Griezmann podría reencontrarse con Messi, su compañero durante dos temporadas en el Barcelona (2019-2021), en el siguiente derbi de Florida del 2 de mayo en el Miami Freedom Park, el flamante nuevo estadio que el Inter debe inaugurar en abril

Mientras tanto, el duelo del domingo en Orlando (19H00 locales (22H00 GMT) debe servirle al Inter para pasar rápidamente página de la rotunda derrota 3-0 que encajó en el fin de semana inaugural ante Los Angeles FC

- Semana intensa -

Defendiendo por primera vez el título de campeón, Miami recayó en los problemas defensivas, su eterna debilidad, y la falta todavía de química entre el gran fichaje del ataque, el mexicano-argentino Germán Berterame, y Messi

El astro argentino abandonó el césped del Memorial Coliseum, donde se congregó una multitud de casi 76.000 aficionados, completamente frustrado tras varias discusiones con el árbitro

La imagen de Luis Suárez reteniendo del brazo a Messi en un pasillo del recinto olímpico desató especulaciones de que el argentino fue a protestar al vestuario del juez, lo que fue posteriormente desmentido por la organización de los árbitros de la liga

Antes de viajar a Orlando, el Inter disputó el jueves un amistoso en Bayamón (Puerto Rico) que estaba pospuesto desde la pretemporada debido a una lesión muscular de Messi

El argentino disputó únicamente la segunda mitad y anotó de penal el gol del triunfo por 2-1 frente al Independiente del Valle ecuatoriano

- A la espera de James -

La segunda jornada de la MLS se pondrá en marcha el sábado con las expectativas en todo lo alto por si ocurriera el debut de James Rodríguez con Minnesota United

Tras su empate ante Austin (2-2) la semana pasada, Minnesota chocará ante Nashville SC (21H30 GMT) frente a su público del Allianz Field

James Rodríguez, de 34 años, ya dispone de la documentación oficial, pero su participación está en duda por la escasa preparación con la que cuenta aún con el grupo

Además del capitán de Colombia, el otro gran fichaje de la campaña aún por estrenarse es el alemán Timo Werner

El ariete internacional aterrizó el miércoles en la bahía de San Francisco para comenzar su andadura con el modesto San Jose Earthquakes

La escuadra californiana se medirá el sábado al Atlanta United, que la semana pasada arrancó con derrota la segunda etapa en el banco del argentino Gerardo "Tata" Martino