Christina Koch, tripulante de Artemis II: “Todo lo que necesitamos, la Tierra nos lo da y eso en sí mismo es un milagro”

El 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo lunar de la misión Artemis II, la astronauta Christina Koch relató desde la nave Orion su experiencia al observar la superficie de la Luna y compararla con la Tierra. En ese contexto, afirmó que “todo lo que necesitamos la Tierra nos lo da y eso en sí mismo es un milagro”.

¿Qué sintió Christina Koch al observar la Luna durante Artemis II?

La astronauta explicó en un audio que al observar la Luna, experimentó una “sensación abrumadora”. Precisó que ese momento duró apenas “uno o dos segundos” y que no logró reproducirlo nuevamente.

Koch explicó que desde niña se sintió atraída por entornos que generan preguntas sobre el universo Instagram Christina Koch

En ese instante, algo la atrajo de forma repentina hacia el paisaje lunar y, desde entonces, el astro dejó de ser una imagen lejana: “se volvió real”. Así, dejó de percibirlo como “un póster en el cielo que pasa” y comenzó a reconocerlo como un lugar concreto en el universo.

A su vez, expresó que al comparar la Luna con la Tierra, las personas recuerdan cuánto tienen en común ambos cuerpos. Luego afirmó que todo lo que el ser humano necesita la Tierra “lo da” y definió esa condición como “un milagro en sí mismo”.

Artemis II: cómo fue el sobrevuelo lunar y los fenómenos observados por la NASA

La experiencia relatada por Koch se produjo durante el sexto día de la misión Artemis II. Según informó la NASA, la tripulación realizó un sobrevuelo histórico de la Luna el 6 de abril de 2026.

Ese mismo día, se captaron imágenes desde la nave Orion que mostraron el fenómeno de “Earthset”, con la Tierra en el horizonte lunar. En paralelo, los astronautas registraron un eclipse solar total visto desde el espacio, con una duración cercana a los 54 minutos.

La historia personal de Koch y su vínculo con la exploración lunar

La astronauta relató en un video de la NASA una historia familiar que conecta pasado y presente. Recordó que su padre, cuando era niño y antes de las misiones del Programa Apolo, escuchó a su madre decirle que “nunca llegarían” a la Luna. Décadas después, señaló, es su hija quien participa en una misión alrededor de ese mismo destino.

La tripulante destacó su motivación por desafíos que combinan exigencias físicas y mentales Instagram Christina Koch

En ese marco, explicó que ese recorrido refleja un “arco largo” que muestra cómo lo que parece imposible puede volverse posible. Afirmó que ese cambio requiere creer en un objetivo, trabajar de forma sostenida y actuar en conjunto, en referencia a su participación en la misión Artemis II.

Koch indicó que en su infancia no imaginaba llegar a ese punto, ya que se consideraba pragmática y consciente de las bajas probabilidades. Sin embargo, señaló que desde pequeña se sintió atraída por espacios que le transmitían inmensidad, como el cielo nocturno, el océano y las montañas. Esos escenarios, explicó, despertaban preguntas sobre el universo y reforzaban su interés por explorar.

La astronauta afirmó que se siente motivada por desafíos que combinan exigencias físicas y mentales. También señaló que prefiere resolver problemas en entornos complejos y exigentes.

En ese sentido, mencionó experiencias que implicaron enfrentar el miedo y salir de su zona de confort:

Viajar a la Antártida

Estudiar en Ghana

Postularse como astronauta

Realizar caminatas espaciales

Prepararse para despegar en un cohete

Koch sostuvo que hacer lo que le “da miedo” es una forma de avanzar. Por último, describió a la Luna como “un testigo” donde “todo lo que ha ocurrido sigue escrito”. También destacó que todas las personas han observado el mismo satélite a lo largo de sus vidas.