Trump amenaza con despedir al jefe de la Fed, Jerome Powell, si no se retira una vez finalice su mandato

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con despedir al actual titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, si no deja el organismo una vez finalizado su mandato, redoblando además la presión sobre una investigación penal contra el banco central norteamericano que amenaza con demorar la confirmación de su sucesor.

“Tendré que despedirlo”, dijo Trump en Fox Business. “Si no se va a tiempo”, matizó.

Powell y Trump durante una visita a la Fed, en Washington Julia Demaree Nikhinson - AP

El mandato de Powell concluye oficialmente el 15 de mayo, pero tanto la ley como precedentes anteriores sugieren que puede seguir en funciones de manera provisoria hasta que el elegido por Trump para reemplazarlo, el exbanquero Kevin Warsh, sea confirmado por el Senado de Estados Unidos. Powell también puede permanecer en el banco central como gobernador hasta 2028.

El proceso para confirmar a Warsh está trabado por una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Powell y su manejo de unas costosas renovaciones en la sede de la Fed en Washington, valuadas en 2500 millones de dólares. Trump afirmó el miércoles que la investigación busca demostrar la “incompetencia” de Powell.

Kevin Warsh habla con la prensa en el Banco de Inglaterra, en Londres Alastair Grant - Pool AP

El titular de la Fed dijo a periodistas en marzo que no tenía “ninguna intención de dejar el directorio hasta que la investigación esté completamente cerrada, con transparencia y de forma definitiva”. Su decisión de quedarse o irse, señaló, dependería en última instancia de lo que considerara “mejor para la institución y para las personas a las que servimos”.

La investigación a Powell

El presidente norteamericano también se negó a tomar distancia de la investigación, que los fiscales han utilizado para aumentar la presión sobre el banco central aun cuando su sustento legal se ha debilitado en los tribunales.

Consultado sobre si ordenaría al Departamento de Justicia retirarse de la investigación –que un juez federal el mes pasado consideró parte de una campaña más amplia de presión de la Casa Blanca–, Trump rechazó la opción.

“Ya sea incompetencia, corrupción o ambas cosas, creo que hay que averiguarlo”, dijo, en referencia a la investigación por las refacciones. “Tengo que averiguarlo”, insistió el mandatario.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la sede de esa institución en Washington Jacquelyn Martin - AP

El banco central norteamericano ha negado cualquier irregularidad en la renovación.

La amenaza de Trump de despedir a Powell también planteó interrogantes legales. En general, los gobernadores de la Fed no pueden ser removidos salvo por causa justificada.

Trump contra la Fed

La amenaza de Trump de despedir a Powell no hizo más que reafirmar su intención de reconfigurar la cúpula del banco central e instalar a un grupo de responsables de política monetaria que compartan su deseo de bajar las tasas de interés.

El año pasado, el presidente norteamericano dio el paso extraordinario de intentar despedir a otra gobernadora del directorio de la Fed, Lisa Cook, lo que desató una impugnación judicial que actualmente espera una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, Lisa Cook, llega a la sede de la Corte Suprema en Washington Mark Schiefelbein - AP

Ahora, el candidato de Trump para suceder a Powell al mando de la Fed – que tiene una audiencia de confirmación ante el Comité Bancario del Senado el próximo martes– enfrenta obstáculos en su confirmación, ya que algunos legisladores critican la investigación del Departamento de Justicia como una forma de presión política sobre el banco central.

El senador Thom Tillis –miembro del Partido Republicano de Trump que integra el Comité Bancario del Senado– ha prometido bloquear la designación mientras la investigación siga sin resolverse.

Agencias AFP y Reuters y diarios The New York Times y The Washington Post