El invicto Alcaraz barre a Ruud y avanza a cuartos de Indian Wells

Alargando su imbatibilidad este año, el español Carlos Alcaraz derrotó este miércoles al noruego Casper Ruud y se metió en los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells.

El número uno mundial se impuso a Ruud (13º) por 6-1 y 7-6 (7/2) en una hora y 30 minutos.

Alcaraz, dos veces campeón de Indian Wells (2023 y 2024), se medirá en cuartos con otro antiguo ganador en el desierto californiano, Cameron Norrie.

El británico, triunfador en 2021, ha derrotado a Alcaraz en tres de sus ocho duelos, incluido el último de ellos, en octubre pasado en el Masters 1000 de París.

El miércoles, Alcaraz también se medía con un viejo conocido, Casper Ruud, el rival frente al que alzó su primer trofeo de Masters 1000 (Miami, 2022) y Grand Slam (US Open, 2022).

El primer set fue de total dominio del español frente a un errático Ruud, que cometió 13 fallos no forzados por cuatro de Alcaraz.

Tras despachar la primera manga en 37 minutos, Alcaraz encontró más resistencia en la segunda pero fue capaz de zanjar el duelo sin ceder una sola oportunidad de break.

Alcaraz alargó así su racha de imbatibilidad de este año a 15 victorias, con las que conquistó los títulos del Abierto de Australia y del ATP 500 de Doha.