El IRS anuncia la nueva forma de pagar los impuestos sin recargo desde el 19 de octubre

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) oficializó una actualización regulatoria sobre el pago de tributos mediante la Decisión del Tesoro 10060 (TD 10060). La normativa entrará en vigor el próximo 19 de octubre con la publicación del reglamento final en el Registro Federal.

La nueva forma de pagar los impuestos al IRS desde el 19 de octubre

La regla modifica la sección 301.6311-2 del Título 26 del Código de Regulaciones Federales para aplicar las enmiendas de la Ley Primero los Contribuyentes. La norma autoriza al IRS a recibir pagos de impuestos de forma directa con tarjeta de crédito o débito sin transferir a los usuarios hacia procesadores externos.

Desde el 19 de octubre, el IRS podrá recibir directamente pagos con tarjeta de crédito o débito Fotomontaje con IA

Bajo el esquema previo de 2001, la ley prohibía al IRS asumir costos por procesamiento de tarjetas y aplicar cobros directos. Por esta razón, los contribuyentes debían ingresar a portales de terceros independientes que cobraban tarifas porcentuales fijas o variables.

La nueva regulación permite al IRS celebrar contratos de procesamiento y asumir las tarifas iniciales de las transacciones. No obstante, la agencia debe recuperar el monto total mediante una tarifa de reembolso que el contribuyente abona al momento de realizar el pago.

Asimismo, la normativa exige al comisionado del IRS negociar contratos que minimicen los costos de procesamiento para el gobierno y los usuarios. Esta medida simplifica las operaciones telefónicas y digitales para miles de contribuyentes en todo el país.

Naturaleza de la tarifa de reembolso y reglas sobre la resolución de errores

El reglamento especifica que la tarifa de reembolso no es un impuesto bajo el Código de Impuestos Internos. Por este motivo, ningún porcentaje de esta cuota califica para devoluciones o créditos fiscales bajo la sección 6402 del Código.

Los reclamos por desacuerdos tributarios tampoco permiten la restitución del costo de transacción de la tarjeta. La norma deslinda los ajustes de la deuda fiscal de las comisiones de los operadores bancarios.

La norma del IRS detalla que la tarifa de reembolso no es un impuesto bajo el Código de Impuestos Internos Fotomontaje editado con IA (IRS y Pexels)

Las leyes de protección al consumidor regulan las discrepancias en las cuentas bancarias y en la tarifa de reembolso. En ese marco, los usuarios deben recurrir a la Ley de Veracidad en los Préstamos y a la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos.

En cambio, las disposiciones relativas a defensas del tarjetahabiente contra comerciantes no aplican para los pagos de impuestos federales. Las entidades financieras manejan los reclamos según los protocolos bancarios estándar.

Objetivos de modernización y análisis de los comentarios públicos

El Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés) busca modernizar el sistema de recaudación y reducir los gastos de procesamiento de cheques en papel. La recepción de fondos directamente en la agencia garantiza la acreditación inmediata de las obligaciones tributarias.

Durante la etapa de consulta pública de la propuesta REG-120137-19, de acuerdo con el sitio Current Federal Tax Developments, las autoridades recibieron ocho comentarios de diversos sectores. La agencia adoptó el texto final sin modificaciones tras analizar las observaciones del público.

La nueva aplicación del IRS en Estados Unidos

El IRS rechazó las solicitudes para eliminar por completo las comisiones en los pagos con tarjeta. El organismo recordó que la ley exige recuperar la totalidad de las tarifas abonadas bajo los contratos de procesamiento.

De igual modo, la agencia desestimó las peticiones para realizar estudios de costos bajo la Circular A-76 de la Oficina de Gestión y Presupuesto. El reglamento respeta los marcos legales previos sobre contrataciones públicas del gobierno federal.