El cheque del IRS de hasta US$5100 dólares que recibirán familias que apliquen un formulario clave en EE.UU.

Las familias que presentan su declaración de impuestos en Estados Unidos pueden acceder a distintos créditos fiscales destinados a reducir su carga tributaria o recibir un reembolso. Entre ellos se encuentran el Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés) y el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC, por sus siglas en inglés), administrados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Qué créditos del IRS pueden recibir las familias

El CTC permite reducir los impuestos federales que debe pagar una persona elegible. Según la información oficial, el monto máximo es de US$2200 por cada hijo que reúna las condiciones establecidas.

permite reducir los impuestos federales que debe pagar una persona elegible. Según la información oficial, que reúna las condiciones establecidas. Esta parte del beneficio es no reembolsable, por lo que su función principal es disminuir la deuda tributaria.

Una familia con tres hijos elegibles podría acceder a un beneficio tributario de hasta US$5100 a través del Crédito Tributario Adicional por Hijos Imagen ilustrativa generada con IA

El ACTC, en cambio, contempla una porción reembolsable de hasta US$1700, por lo que una familia con tres hijos calificados podría llegar a recibir US$5100.

Para acceder a ella, el contribuyente debe haber obtenido al menos US$2500 de ingresos laborales durante el año fiscal y cumplir con las demás condiciones aplicables.

Existe también el Crédito por Otros Dependientes (ODC, por sus siglas en inglés), que puede alcanzar los US$500 por cada persona que cumpla los requisitos, pero que no reúna las condiciones para ser considerada un hijo calificado a efectos del CTC. Los montos y la posibilidad de reclamarlos deben evaluarse según cada declaración.

Para solicitar estos beneficios, los contribuyentes deben completar la declaración federal de ingresos y adjuntar la documentación correspondiente .

. El cálculo considera factores como la edad de los dependientes, los ingresos obtenidos durante el año y el cumplimiento de los requisitos de identificación y convivencia.

Requisitos para reclamar el dinero por hijos en EE.UU.

Para solicitar el crédito por un hijo, es necesario que tenga menos de 17 años al finalizar el año tributario y que cumpla las condiciones de parentesco previstas por el IRS. La categoría incluye:

Hijos.

Hijastros.

Determinados hijos de crianza.

Hermanos.

Descendientes elegibles, como los nietos.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

También se exige, de acuerdo con los criterios detallados por el IRS, que el menor haya vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año y que no haya pagado más de la mitad de sus propios gastos de manutención. Además, debe reunir los requisitos de ciudadanía o residencia fiscal establecidos para el beneficio.

Para reclamar el CTC y su porción reembolsable, el contribuyente debe contar con un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos.

En las declaraciones conjuntas, basta con que uno de los cónyuges cumpla este requisito, mientras que el otro puede presentar un SSN o un ITIN. Cada hijo elegible también debe tener un SSN válido.

El crédito completo también está sujeto a límites de ingresos:

US$200 mil para contribuyentes individuales.

para contribuyentes individuales. US$400 mil para matrimonios que presentan una declaración conjunta.

para matrimonios que presentan una declaración conjunta. Cuando los ingresos superan esos valores, el beneficio puede reducirse.

Cómo solicitar el beneficio CTC y su porción reembolsable ante el IRS

El trámite requiere presentar el formulario 1040 y adjuntar el Anexo 8812, utilizado para calcular los créditos por hijos calificados y otros dependientes.

Para solicitar formalmente el beneficio, se deben presentar dos documentos principales: el formulario 1040 y el Anexo 8812 Imagen creada con IA

En la declaración principal se incorporan los datos personales y la información de los dependientes, mientras que el anexo permite determinar los importes correspondientes.

Antes de completar los documentos, conviene reunir los números de Seguro Social, los nombres y las fechas de nacimiento de los dependientes, los comprobantes de ingresos, como los formularios W-2 o 1099, y los datos necesarios para acreditar la convivencia.

El IRS dispone además de una herramienta llamada Asistente Tributario Interactivo (ITA, por sus siglas en inglés), que permite consultar si se cumplen las condiciones para determinados beneficios.

Cómo se calcula el reembolso y cuándo llega

El crédito se aplica primero para reducir los impuestos federales adeudados. Si queda una parte que puede reclamarse como reembolsable, se calcula el ACTC, siempre que se cumplan sus requisitos y límites. Por eso, el monto que finalmente recibe una familia puede ser diferente del máximo anunciado.

Por ejemplo, si una persona tiene derecho a un CTC de US$2200 por un hijo y debe US$1000 en impuestos, esa cantidad puede utilizarse para cancelar la deuda.

La parte restante debe evaluarse según las reglas del crédito reembolsable; no se convierte automáticamente en un pago íntegro, ya que se aplican los límites y las fórmulas correspondientes.

Según el IRS, las declaraciones electrónicas suelen procesarse en unos 21 días, mientras que las enviadas por correo postal pueden tardar seis semanas o más. Si se reclama el ACTC, la ley impide que la agencia emita el reembolso antes de mediados de febrero.

Los contribuyentes pueden elegir depósito bancario directo o cheque por correo y consultar el estado del pago mediante la herramienta oficial “¿Dónde está mi reembolso?”.