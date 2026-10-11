El IRS reglamenta el nuevo crédito federal de hasta US$1700 a partir del 1° de enero de 2027

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió la normativa propuesta para implementar el Crédito Fiscal para la Libertad Educativa, que permitirá a los contribuyentes individuales obtener un crédito fiscal federal de hasta 1700 dólares, o US$3400 para parejas que declaran conjuntamente. La iniciativa estará disponible a partir del 1° de enero de 2027 para quienes realizan aportes en efectivo a organizaciones de becas escolares.

El nuevo crédito federal del IRS de hasta US$1700 a partir del 1° de enero de 2027

A principios de octubre, el IRS emitió un comunicado en el que informó la nueva reglamentación junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En el texto, lo calificó como “el primer crédito fiscal federal que apoya las contribuciones privadas para becas de educación primaria y secundaria (K-12)”.

Bajo el esquema del nuevo crédito del IRS, los contribuyentes individuales podrán obtener un crédito fiscal federal de hasta US$1700 dólares, en tanto las parejas que declaran conjuntamente pueden recibir hasta US$3400 Imagen ilustrativa generada con IA

“El Crédito Fiscal para la Libertad Educativa marca un nuevo capítulo en la libertad y la oportunidad educativa al establecer el primer programa nacional de elección de escuela en Estados Unidos y empoderar a los estados para brindar a los estudiantes y sus familias más opciones”, declaró el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

En esa línea, remarcó que 30 estados ya optaron por participar en la propuesta, y concluyó: “Alentamos a los 50 estados a participar para que todos los estudiantes y familias estadounidenses puedan beneficiarse”.

Por su parte, el director ejecutivo del IRS, Frank J. Bisignano, remarcó el rol de la agencia en la implementación de la normativa. “El IRS está comprometido a ayudar a las familias estadounidenses mediante la implementación de esta importante nueva ley que les otorga libertad de elección al decidir cómo educar a sus hijos”, señaló.

Cómo funcionará el nuevo crédito del IRS

Bajo el artículo 25F del Código Fiscal, incorporado por una ley promulgada en 2025, los contribuyentes podrán obtener un crédito fiscal por los aportes realizados a las organizaciones otorgantes de becas (SGO, por sus siglas en inglés) registradas.

Los contribuyentes individuales pueden solicitar un crédito fiscal federal no reembolsable de hasta US$1700 por contribuciones en efectivo calificadas a SGO elegibles.

por contribuciones en efectivo calificadas a SGO elegibles. Los casados ​​que presenten una declaración conjunta pueden solicitar un crédito combinado de hasta US$3400, que se utilizará para otorgar becas a estudiantes elegibles de primaria y secundaria, según detalló el IRS.

Asimismo, la agencia tributaria resaltó que las personas pueden contribuir a una SGO elegible independientemente de su estado de residencia, lo que les permite apoyar a las organizaciones de becas calificadas en todos los estados participantes. En esta etapa inicial, los estados participantes pueden adherirse al programa e identificar las SGO elegibles.

La nueva aplicación del IRS en Estados Unidos

Para qué se utilizarán las becas escolares

El crédito está diseñado para financiar becas para gastos de educación primaria y secundaria, lo que ayudará a las familias a acceder a opciones educativas que satisfagan las necesidades de sus hijos.

Según las autoridades federales, estas becas pueden cubrir una amplia gama de gastos elegibles de educación primaria y secundaria, entre los que se incluyen:

Matrícula en escuelas privadas.

Tutorías académicas.

Servicios para estudiantes con necesidades especiales.

Libros, útiles escolares, computadoras y otros equipos.

Otros gastos elegibles relacionados con la inscripción o asistencia del estudiante.

Las becas se utilizarán para matrículas en escuelas privadas, útiles y otros gastos elegibles relacionados con la inscripción o asistencia del estudiante Freepik

De acuerdo con las proyecciones del Tesoro y del IRS, los criterios de elegibilidad establecidos en la reglamentación propuesta permitirán que aproximadamente el 96% de los niños en los estados participantes puedan calificar para estas becas.

Los organismos también estiman que para 2030 el programa podría dar apoyo a entre 600 y 700 SGO, con más de 11 millones de contribuyentes que realizarían contribuciones calificadas por casi US$26 mil millones anuales y financiarían hasta 2,2 millones de becas cada año.

El paquete normativo completo incluido en el documento incluye tanto reglamentos propuestos como reglas temporales dirigidas a acelerar los preparativos tecnológicos de los estados y de las SGOs antes del lanzamiento de 2027.

Entre las salvaguardas operativas destacan la implementación de mecanismos de prevención de fraude y auditorías anuales, la asignación de números de identificación únicos para donantes y la posibilidad de arrastrar los saldos de crédito no utilizados por un periodo de hasta cinco años.