Oficial: el IRS anuncia una alianza internacional que podría detectar fraudes y evasión de taxes más allá de EE.UU.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció el 7 de octubre una colaboración con la autoridad tributaria del Reino Unido para fortalecer la detección de la evasión de taxes y los fraudes financieros internacionales.

¿Cómo funciona la alianza del IRS con el Reino Unido contra la evasión fiscal?

Según el comunicado oficial, la oficina estadounidense de denunciantes aportó experiencia al desarrollo de un programa británico de recompensas, lanzado en noviembre de 2025.

La cooperación busca obtener información que permita identificar activos ocultos y operaciones distribuidas entre países.

El IRS anuncia una alianza para detectar fraudes y evasión de taxes fuera de EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

El organismo británico His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) puso en marcha el Strengthened Reward Scheme para incentivar denuncias sobre elusión y evasión tributaria graves que involucran a personas de grandes patrimonios y grandes empresas. El IRS informó que su apoyo contribuyó a establecer ese mecanismo.

El anuncio destaca una cooperación ya desarrollada y el papel de los informantes en ambos sistemas. El comunicado no detalla un nuevo tratado, un intercambio automático de denuncias ni facultades adicionales para investigar contribuyentes fuera de sus respectivas jurisdicciones.

Según la agencia estadounidense, l os esquemas internacionales pueden combinar cuentas en el extranjero , sociedades instrumentales y transferencias fraudulentas.

, sociedades instrumentales y transferencias fraudulentas. Esa distribución de operaciones entre distintos países dificulta que los investigadores externos reconstruyan el recorrido de los fondos.

La colaboración apunta a aprovechar información de personas que conocen esas operaciones desde dentro. El IRS menciona a contadores, banqueros y ejecutivos capaces de aportar datos específicos y creíbles para identificar incumplimientos y exigir el pago de obligaciones tributarias.

¿Qué fraudes y cuentas en el extranjero pueden denunciarse?

El comunicado enumera cuentas bancarias extranjeras sin declarar y la omisión del Reporte de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras, conocido como FBAR.

También incluye activos ocultos mediante fideicomisos, fundaciones, instrumentos financieros o entidades anónimas en paraísos fiscales.

Otros ejemplos son el lavado de dinero, la manipulación de precios de transferencia y el traslado ilícito de ganancias entre países.

Este último apartado comprende operaciones de personas con elevados patrimonios y entidades multinacionales, según el IRS.

La nueva aplicación del IRS en Estados Unidos

Para los hispanohablantes que residen en Estados Unidos o tienen información desde otro país, el anuncio aclara una condición relevante: los denunciantes pueden recibir recompensas sin ser ciudadanos ni residentes estadounidenses o británicos.

La elegibilidad depende de los requisitos del programa y de que los datos permitan recaudar impuestos u otros fondos.

Cómo presentar una denuncia al IRS y qué recompensas contempla

En Estados Unidos, la solicitud de recompensa se presenta mediante el Formulario 211, disponible para envío en línea.

La guía oficial exige información específica, oportuna y creíble, junto con una descripción del presunto incumplimiento de leyes que el IRS puede administrar, aplicar o investigar.

Por regla general, la recompensa estadounidense equivale al 15% al 30% de los fondos recaudados gracias a la información.

Para el régimen obligatorio, el monto en disputa debe superar US$2 millones; si el denunciado es una persona, sus ingresos brutos deben exceder US$200.000 en al menos uno de los años involucrados.

El esquema británico establece una diferencia: exige recuperar al menos 1,5 millones de libras en impuestos y contempla pagos del 15% al 30%, sin incluir multas ni intereses.

El IRS anuncia una alianza para detectar fraudes y evasión de taxes fuera de EE.UU. Fotomontaje generado con IA (AP)

HMRC advierte que las recompensas quedan a su discreción y no están garantizadas. Ambas autoridades mantienen abiertos sus canales para recibir información sobre presuntas infracciones tributarias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.