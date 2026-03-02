El Juego de las Estrellas de MLS y liga mexicana vuelve tras el Mundial

La rivalidad entre las estrellas de la MLS, con Lionel Messi y Son Heung-min como emblemas, y las de la liga mexicana vivirá un tercer episodio consecutivo en el All Star Game que se disputará después del Mundial de Norteamérica.

La liga norteamericana (MLS) confirmó este lunes a la Liga MX como su oponente para el juego de exhibición en Charlotte el 29 de julio, solo diez días después de la final del Mundial que organizarán Estados Unidos y México conjuntamente con Canadá.

"Con la energía y el impulso que experimentarán nuestras Ligas tras un histórico Mundial en casa, estamos encantados de mostrar a nuestros All-Stars y ofrecer un gran espectáculo", declaró el vicepresidente ejecutivo de la MLS, Camilo Durana.

En su cuarta temporada al frente del Inter Miami, Messi podría estrenarse en el evento sobre el césped del estadio Bank of America (75.000 asientos) de Charlotte.

El año pasado, el astro argentino se ausentó del Juego de las Estrellas sin autorización de la MLS, que lo castigó con un partido de suspensión.

Sin Messi, la MLS se impuso por 3-1 al combinado de la liga azteca, del que formó parte el español Sergio Ramos.

En total, las figuras de la liga norteamericana se han impuesto en tres de sus cuatro enfrentamientos con la de México.

Ambas ligas comparten cada año otras competencias futbolísticas como la Leagues Cup o la Campeones Cup.

Por el lado de la MLS, otras figuras que podrían debutar este año son el surcoreano Son Heung-min (LAFC), el alemán Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) y el colombiano James Rodríguez (Minnesota United), cuyo contrato concluye antes del Mundial pero con una opción del club para extenderlo hasta final de temporada.