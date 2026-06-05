Desde el círculo de Newsom reaccionan y se burlan de Trump por la remodelación del estanque del Lincoln Memorial

Donald Trump celebró los avances de la remodelación del estanque reflectante ubicado entre el Washington Monument y el Lincoln Memorial y aseguró que el lugar funcionará mejor que nunca. Desde la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, cuestionaron las prioridades de la administración federal.

Qué dijo Trump sobre las obras del Reflecting Pool

Según publicó Donald Trump en su cuenta de Truth Social, la aplicación de la última capa de protección sobre el Reflecting Pool finalizaría a las 16 hs local y el agua comenzaría a circular poco después. Además, afirmó que los senderos que rodean el estanque serían limpiados, sometidos a trabajos de arenado y terminados próximamente.

Donald Trump anunció en redes sociales que se habían concluído las obras en el Lincoln Memorial Truth Social de Trump

En ese mismo mensaje, el presidente destacó la magnitud de la intervención y sostuvo que el lugar funcionaría de manera óptima por primera vez desde su construcción en 1922. La remodelación forma parte de una serie de proyectos impulsados por Trump durante su segundo mandato.

La reacción más fuerte desde el sector demócrata llegó a través de la oficina de prensa del gobernador Gavin Newsom. Desde la cuenta oficial de la dependencia en la red social X, el mensaje fue: “Él está realmente centrado en los temas que importan”.

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De acuerdo con DC News Now, una hora después de que Trump anunciara la finalización de la capa protectora, funcionarios federales fueron vistos dentro del estanque vacío. Entre ellos se encontraba el secretario del Interior, Doug Burgum, acompañado por personal que documentaba los avances de la obra mediante fotografías.

La oficina de prensa de Gavin Newsom se burló de las prioridades de la administración federal Oficina de prensa de Newsom en X

La misma cobertura señaló que algunas zonas cercanas al estanque seguían cubiertas y que los trabajos aún continuaban en sectores del perímetro. El reporte también recordó que la iniciativa provocó cuestionamientos y hasta una demanda judicial presentada por The Cultural Landscape Foundation.

La organización sostiene que la decisión de pintar de azul el fondo del estanque se realizó sin completar determinadas revisiones vinculadas a la preservación histórica exigidas por la legislación federal.

Para los demandantes, el diseño original del lugar cumple una función específica dentro del paisaje monumental de la capital y cualquier alteración permanente podría afectar su valor histórico y visual.

El presidente y director ejecutivo de la organización, Charles A. Birnbaum, manifestó que la intención original del estanque era actuar como una superficie reflectante subordinada a los monumentos que conecta visualmente. Según su visión, una tonalidad azul intensa se asemejaría más a una atracción recreativa que a un espacio conmemorativo.

Trump y los costos y plazos que demandó la obra en Washington D.C.

Un análisis publicado por PolitiFact examinó varias afirmaciones realizadas por Trump sobre el proyecto y encontró discrepancias relacionadas con los plazos, los costos y algunos detalles de la contratación.

Uno de los puntos revisados fue la duración de los trabajos. El mandatario había estimado inicialmente que la renovación demandaría alrededor de dos semanas. Sin embargo, cuando se realizó la verificación (28 de mayo), ya habían transcurrido aproximadamente tres semanas desde aquellas declaraciones y el estanque todavía no estaba habilitado al público.

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El propio Trump reconoció posteriormente que el alcance de la obra había aumentado. Según explicó, la intención inicial era actuar únicamente sobre la superficie del estanque, pero luego se decidió intervenir también las áreas externas y los caminos peatonales.

Otro aspecto analizado por PolitiFact fue el costo de la remodelación. Trump afirmó en mayo que una reparación tradicional podría haber costado unos 355 millones de dólares y demorado tres años y medio, mientras que su administración lograría completar los trabajos por alrededor de US$1,8 millones.

No obstante, la publicación señaló que el presupuesto fue en crecimiento con el paso de las semanas. Informes citados por el medio indicaron que el costo del proyecto alcanzó los US$13,1 millones y que el propio presidente reconoció que la cifra final probablemente sería inferior a los US$20 millones, pero considerablemente superior a las estimaciones iniciales.