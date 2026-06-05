El estado que aprobó una ley que cambia la edad mínima para obtener la licencia de conducir: desde cuándo aplica

Una ley en Indiana modificó la edad mínima para obtener una licencia de conducir provisional. Ahora los jóvenes ya no tendrán que esperar 90 días para solicitar el permiso una vez que cumplan 16 años. La modificación entra en vigor el 1° de julio de este año.

Indiana permitirá obtener una licencia de conducir apenas cumplidos los 16 años

En un comunicado publicado por la Oficina de Vehículos Motorizados de Indiana, el gobernador Mike Braun promulgó una ley que permite a los jóvenes de 16 años obtener su licencia de conducir el mismo día que cumplen esa edad.

Hasta ahora, la ley estatal obligaba a los jóvenes a esperar 90 días luego de cumplir 16 años para iniciar su trámite. A partir de julio, esa espera ya no aplicará.

La modificación forma parte de la Ley 1200 de la Cámara de Representantes que fue firmada por el gobernador Braun el 12 de marzo. La normativa también permite que jóvenes de 16 años obtengan autorización para conducir motocicletas si cumplen con los requisitos.

Requisitos para obtener una licencia de conducir en Indiana con 16 años

En Indiana, una persona podrá obtener una licencia de conducir provisional al cumplir 16 años si respeta los siguientes requisitos:

Haber tenido un permiso de aprendizaje de Indiana durante 180 días .

durante . Haber completado con éxito un programa de educación vial que incluya instrucción en el aula y capacitación al volante.

que incluya instrucción en el aula y capacitación al volante. Acudir a una oficina de licencias y presentar un registro firmado de conducción supervisada.

Superar una prueba de visión y de manejo .

. Contar con la firma de un padre, tutor legal u otro adulto que esté dispuesto a asumir las obligaciones correspondientes mediante un acuerdo de responsabilidad financiera. Se requiere que el adulto presente documentos para acreditar su identidad y edad.

Con la modificación a la ley, los jóvenes de 16 años en Indiana también podrán tramitar su licencia para conducir motocicletas Pexels

Menores de 21 años en Indiana mantienen la licencia de conducir provisional

A pesar de los cambios anunciados en la emisión de licencias de conducir para personas de 16 años, la Oficina de Vehículos Motorizados de Indiana recordó que los menores de 21 años solo pueden obtener un permiso provisional.

La licencia de conducir estándar solo puede obtenerse en Indiana tras cumplir 21 años Oficina de Vehículos Motorizados de Indiana

Este documento implica ciertas limitaciones, como la prohibición de conducir de 22 a 5 hs durante los 180 días siguientes a obtener el permiso. Luego de ese período los horarios prohibidos son:

Sábado y domingo entre la 1 y las 5 hs

De domingo a jueves después de las 23 hs

De lunes a viernes no podrán conducir antes de las 5 hs

Los únicos casos en que lo anterior no aplica son si el menor se dirige al trabajo, a una actividad escolar autorizada o a un evento religioso. También se permite la conducción si va acompañado por una persona de al menos 25 años con un permiso de conducir válido.

Otra restricción de la licencia provisional es que los jóvenes no pueden conducir con pasajeros durante 180 días a menos que también los acompañe en el asiento delantero un instructor certificado o una persona mayor de 25 años con licencia de conducir válida.

El permiso de conducir provisional caduca 30 días después de que el titular cumple 21 años y, hasta que se tenga dicha edad cumplida, se puede renovar.