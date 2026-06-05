El IRS busca empleados ahora: fechas y ciudades de los nuevos eventos de contratación

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció este 4 de junio una serie de eventos de contratación que se realizarán en distintas ciudades de Estados Unidos hasta julio. La agencia busca personal para puestos estacionales en servicio al cliente, técnicos examinadores y personal de apoyo administrativo.

¿Qué puestos ofrece el IRS en estos eventos de contratación?

La agencia federal informó en su sitio oficial que las vacantes disponibles corresponden a cargos de nivel inicial y no exigen experiencia previa en materia tributaria. Todos ofrecen programas de capacitación que prepararán a los nuevos empleados para desempeñarse en sus funciones.

Las vacantes son de nivel inicial, no requieren experiencia previa en impuestos e incluyen capacitación para los nuevos empleados Imagen ilustrativa generada con IA

Las posiciones abiertas son:

Representantes de servicio al cliente: son los que brindan asistencia relacionada con impuestos por teléfono mediante el uso de distintos programas y recursos informáticos.

son los que brindan asistencia relacionada con impuestos por teléfono mediante el uso de distintos programas y recursos informáticos. Técnicos examinadores de impuestos: se encargan de analizar y resolver problemas vinculados con el procesamiento de declaraciones, efectúan ajustes en cuentas de contribuyentes y responden consultas sobre diferentes formularios y anexos fiscales.

se encargan de analizar y resolver problemas vinculados con el procesamiento de declaraciones, efectúan ajustes en cuentas de contribuyentes y responden consultas sobre diferentes formularios y anexos fiscales. Empleados administrativos: actualizan registros e informes mediante sistemas automatizados, gestionan documentación, verifican declaraciones preparadas por contribuyentes y realizan tareas de apoyo administrativo.

Según explicó el IRS, estas vacantes ofrecen oportunidades de servicio público y permiten desarrollar habilidades administrativas y de comunicación.

Las fechas y las ciudades de los eventos del IRS

La agencia confirmó una serie de encuentros presenciales en distintas regiones de Estados Unidos:

Filadelfia, Pensilvania: 4 y 5 de junio (representantes de servicio al cliente).

4 y 5 de junio (representantes de servicio al cliente). Dallas, Texas: 9 de junio (representantes de servicio al cliente).

9 de junio (representantes de servicio al cliente). Jacksonville, Florida: 11 de junio (representantes de servicio al cliente).

11 de junio (representantes de servicio al cliente). Covington, Kentucky: 16 y 17 de junio (representantes de servicio al cliente y técnicos examinadores de impuestos).

16 y 17 de junio (representantes de servicio al cliente y técnicos examinadores de impuestos). Ogden, Utah: 22 y 23 de junio (empleados administrativos y técnicos examinadores de impuestos).

22 y 23 de junio (empleados administrativos y técnicos examinadores de impuestos). Austin, Texas: 25 y 26 de junio (empleados administrativos y técnicos examinadores de impuestos).

25 y 26 de junio (empleados administrativos y técnicos examinadores de impuestos). Kansas City: 14 y 15 de julio (empleados administrativos y técnicos examinadores de impuestos).

¿Cómo funciona el proceso de selección?

La autoridad tributaria recomendó completar la solicitud a través de USA Jobs antes de participar en cualquiera de las jornadas de contratación. Los responsables del reclutamiento podrán realizar ofertas laborales en el lugar a los asistentes que cumplan los requisitos establecidos y hayan presentado previamente su candidatura.

El comisionado del IRS, Frank J. Bisignano, sostuvo que estos eventos representan “un paso importante” para fortalecer la fuerza laboral del organismo y “mejorar la experiencia del contribuyente”.

Según el IRS, los puestos ofrecen experiencia en servicio público y permiten desarrollar habilidades administrativas y de comunicación Imagen ilustrativa generada con IA

Las sesiones virtuales para conocer los puestos

Además de los encuentros presenciales, el IRS organizará sesiones informativas virtuales destinadas a quienes estén interesados en los cargos de empleados administrativos y técnicos examinadores de impuestos en los centros de servicio de Austin, Kansas City y Ogden.

Durante estos encuentros, representantes de recursos humanos y empleados de la agencia explicarán las funciones diarias de los puestos. Las sesiones previstas son:

4 de junio, de 12 a 14 hs (hora central)

11 de junio, de 12 a 14 hs (hora central)

18 de junio, de 12 a 14 hs (hora central)

Los beneficios de trabajar en el IRS

El organismo destacó que los empleados cuentan con un paquete de beneficios federales que incluye oportunidades de desarrollo profesional y programas de apoyo laboral y familiar. Entre los principales beneficios figuran: