El Kun Agüero estaba en su casa de Miami, recibió una alerta de tornado y se preocupó por su novia

En medio de las fuertes tormentas e inundaciones que se registran en Miami, Sergio Kun Agüero recibió una alerta de tornado mientras comentaba un partido de la Champions League en su casa, ubicada en el sur de Florida. El exfutbolista compartía un momento con sus fans, que lo seguían durante la transmisión en directo, cuando en su teléfono aparecieron una serie de mensajes que lo asustaron. Una de sus primeras reacciones fue pensar en su novia, Sofía Calzetti, quien en ese momento no estaba ahí.

En un principio, el exdelantero no supo cómo actuar cuando le llegó el aviso meteorológico, dado que tampoco sabía si se trataba de algo grave. “Pará, pará... Escuchen esto: alerta de emergencia en Miami. ¿Vieron que les dije que estaba lloviendo? National Weather Service tornado warning, ¿Cómo?: No sé si debería asustarme o tendría que estar tranquilo. Está sonando la alarma otra vez”, declaró frente a cámara.

Así fue el momento en el que Kun Agüero recibió una alerta de tornado

Al principio hizo caso omiso, hasta que la alerta comenzó a sonar nuevamente en su teléfono. Además, los mensajes no solo eran de texto, sino que su móvil emitía un tipo de sonido parecido al de las sirenas de una ambulancia: “Hay un tornado por mi área a las cuatro de la tarde, ¿y qué hago? No sé qué tengo que hacer”. Al mismo tiempo, su pareja le envió un mensaje preguntándole que a dónde irían a cenar. Eso le causó más pánico, ya que al parecer la actriz no tenía idea de lo que pasaba en la zona. “Lo peor es que mi novia no está en casa”, declaró Kun, con una risa nerviosa.

Enseguida, el Kun filmó cómo se veía la tempestad desde el patio de su casa y publicó el video en su cuenta de Instagram. En las imágenes, los fuertes vientos sacuden las palmeras, mientras que la brisa golpea los muebles de jardín.

El Kun Agüero llamó a la policía por el tornado en Miami

Después de recibir las alertas, Agüero no estaba seguro de cuál era el protocolo a seguir. “¿Tengo que ir a un refugio?”, preguntó a sus seguidores. “Voy a llamar a la policía, para ver cómo es esto, porque yo la verdad estoy bastante...”, dijo.

Así fue el momento en el que Kun Agüero recibió una alerta de tornado, parte 2

En la llamada, el oficial lo tranquilizó y comentó que no había mucho de qué preocuparse. Si bien no se escuchaban las declaraciones del agente, por lo que Kun le respondía se podía inferir que se trataba de un tornado de baja intensidad. “Son suaves, digamos, chiquititos... Es una alerta nada más, como para que estemos al tanto”, expresó el deportista.

Finalmente, dejó de lado el tema volvió a su objetivo principal del directo: el partido de la Champions League. “Te asusta igual, eh”, comentó, antes de volver a centrar su atención en la pantalla y en el partido.

