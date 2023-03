La picante broma de Ibai Llanos y el Kun Agüero sobre Piqué y Clara Chía: “Una marioneta”

escuchar

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía todavía es tema de conversación, no solo entre los usuarios de las redes sociales, sino también entre sus propios seres queridos. En una de las últimas transmisiones que Sergio ‘Kun’ Agüero e Ibai Llanos hicieron para Twich, bromearon con que el exdefensor del FC Barcelona era “una marioneta” de su nueva pareja. En medio de los chistes que suelen hacer entre sí, tanto el español como el argentino insinuaron que Piqué hace todo lo que la joven catalana le instruye.

Ambos se envolvieron en una conversación que tomó un tono sarcástico y de broma. “Somos marionetas de Piqué, pero Piqué también es una marioneta”, aseveró Llanos. El exfutbolista lo interrumpió y secundó la moción: “Sí, de Clara”. Los dos se rieron frente a la cámara, pero no la conversación sobre el tema no terminó allí.

Kun Agüero e Ibai Llanos dicen que Piqué es una "marioneta" de Clara Chía

El streamer español planteó que el ambiente autoritario entre la expareja de Shakira y su nueva novia era muy evidente: “Hay un día que vamos donde está Piqué y él también tiene hilos, él también es como nosotros”. Por su parte, el Kun sacó sus propias conclusiones sobre cuál es el rol que tienen ellos como amigos y colegas del catalán, dentro de esa relación: “¿O sea que todos somos empleados de Clara? Es como (la serie) El Juego del Calamar... Por ahí que Clara es la que maneja toda la batuta”.

Al final, Llanos insistió en que el dueño de Kosmos sigue las instrucciones de su pareja y concluyó con que el organigrama de la Kings League ya está bien definido: “Todo (lo maneja Clara) y nosotros, claro, estamos en un escalón muy bajo porque nosotros ya somos marionetas de Piqué y Piqué es una marioneta. O sea que somos marionetas de una marioneta”.

Kun Aguero y su arritmia en medio de la transmisión

En ese mismo vivo, el exjugador argentino del Barça presentó un episodio cardíaco que lo obligó a terminar la transmisión. De un momento a otro, comenzó a tocarse el corazón y a mirar su celular, mientras que Ibai no sabía qué sucedía. “Creo que me agarró una mini arritmia”, dijo, al mismo tiempo que Llanos lo miraba desconcertado.

El streamer se preocupó y lo exhortó a ir de inmediato al médico, pero el deportista le dijo que no había nada de qué preocuparse: “No, no, porque tengo un chip y me va a detectar, me manda la señal... Fue raro, fue raro eh. Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé... Sentí algo raro, como fuera de circuito... mirá si me estoy muriendo”, afirmó el Kun entre risas.

El Kun Agüero sufrió una arritmia durante un stream con Ibai Llanos

Sin embargo, Llanos no se quedó tranquilo y le dijo que era mejor que se despidieran de la audiencia. Segundos después, apagaron la cámara. Hay que recordar que Agüero tiene un problema cardíaco, mismo por el que decidió abandonar su carrera como futbolista. Como una medida para saber cómo actuar en cualquier episodio, los médicos optaron por ponerle un chip en el corazón.

