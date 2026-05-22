El "Late Show" de Stephen Colbert baja el telón tras sus tensiones con Trump

Paul McCartney encabezó un elenco estelar en el episodio final del programa estadounidense "The Late Show", presentado por Stephen Colbert y cancelado por la cadena CBS en medio de tensiones con el presidente Donald Trump.

El espectáculo, que Colbert condujo desde 2015, fue retirado después de que el comediante se burlara del canal por un acuerdo para compensar con 16 millones de US$ a Trump por supuestamente editar "maliciosamente" una entrevista con su rival demócrata en las elecciones, Kamala Harris.

Colbert lo calificó de "un soborno bien gordo".

La CBS ha insistido en que la decisión de cancelar "The Late Show with Stephen Colbert", líder de audiencia en su franja horaria, fue puramente financiera.

Además, ha alegado que fue una coincidencia que la medida se produjera mientras la matriz de CBS, Paramount, intentaba obtener la autorización gubernamental a su fusión de 8.400 millones de US$ con Skydance Media.

Trump, a quien Colbert no mencionó en esta última edición, celebró efusivamente su marcha.

"Colbert por fin ha terminado en CBS", publicó en su red Truth Social.

"Sin talento, sin audiencia, sin vida. Era como una persona muerta. Podrías sacar a cualquiera de la calle y sería mejor que este completo idiota. ¡Gracias a Dios que por fin se ha ido!", añadió.

En las semanas previas a la despedida, Colbert, de 62 años, se mostró en ocasiones apagado, sin su habitual alegría.

El jueves le dijo a la audiencia: "Estábamos aquí para cubrir las noticias con ustedes, y no sé ustedes, pero yo sí lo he sentido".

McCartney cantó el megaéxito de los Beatles "Hello, Goodbye" ante un repleto teatro Ed Sullivan de Nueva York, donde la banda británica actuó en 1964 cuando hizo su debut en Estados Unidos.

"Pensábamos que Estados Unidos era simplemente la tierra de la libertad, la mayor democracia. Lo era. Espero que aún lo sea", dijo, señalando con el dedo a Colbert.

Hubo cameos de los actores Tim Meadows, Paul Rudd, Ryan Reynolds y Bryan Cranston.

No estuvo el papa, a quien el comediante, un católico devoto, había promocionado durante mucho tiempo como su invitado soñado.

"El papa, quien definitivamente iba a ser mi invitado esta noche, canceló", bromeó.

Los presentadores de programas nocturnos de las principales cadenas estadounidenses han despertado la ira de Trump por sus críticas hacia él, que los acusa de un supuesto sesgo liberal.

El colega de Colbert, el humorista Jimmy Kimmel, fue retirado brevemente del aire en septiembre de 2025 por su canal, ABC, tras las quejas por un comentario que hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.