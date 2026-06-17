El mal debut "asustó", pero Brasil puede hacer buen papel en el Mundial, dice Danilo

El zaguero Danilo, uno de los futbolistas de mayor experiencia en la selección de Brasil en el Mundial 2026, reconoció este miércoles que el gris estreno del equipo "asustó", pero mostró confianza en mejorar.

Los pentacampeones mundiales jugarán el viernes contra Haití su segundo partido en el Grupo C, después de empatar 1-1 el sábado con Marruecos.

"Asustó, porque existía expectativa en hacer un juego grande, de dominio, presión. Cuando las cosas no salen (...) no es fácil de digerir", dijo Danilo, de 34 años, en rueda de prensa.

"Hay que conseguir equilibrio. Estábamos desequilibrados tácticamente y mentalmente", agregó el jugador del Flamengo.

Danilo reconoció que la Canarinha está un escalón por debajo de favoritas como la vigente campeona mundial Argentina, o Francia, aunque avisó que sigue "en la primera línea".

"Tenemos que ser claros: no tenemos la madurez que Francia o Argentina tienen hoy como equipo, lo que no quiere decir que no podamos hacer un buen papel, ganar y llegar lejos", apuntó.

"Si conseguimos poner una estrellita más en la camiseta sería maravilloso".

Danilo mostró "respeto" por Haití, pese a la superioridad de Brasil en el papel, con la advertencia de sorpresas como la que Cabo Verde dio ante España en el Grupo H, con un empate 0-0.

"Todos vieron cómo Cabo Verde defendía contra España", dijo. "¿Hablar de golear a Haití? Sería una locura".

Danilo dijo esperar que el lesionado Neymar esté listo pronto.

"Yo hablo muchas veces con jugadores, por ejemplo, Guillermo Varela, que es mi compañero (en el Flamengo), de los adversarios (...). Si tú tienes un jugador como Neymar que juega por tu banda, tienes más tensión y encima pides siempre ayuda", analizó.

"Solo con estar en la cancha, puede desequilibrar todo lo que ha preparado el rival", continuó.

Calificó, por otra parte, a Endrick como "una joya rara".