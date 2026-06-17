Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este miércoles 17 de junio
La Copa Mundial entra en ritmo con una jornada repartida entre México, Estados Unidos y Canadá, con cruces de fase de grupos que se disputan en distintas franjas horarias
El miércoles 17 de junio de 2026, el Mundial ofrece una jornada completa, con la fase de grupos repartida entre Estados Unidos, Canadá y México y cinco partidos encadenados a lo largo del día. En el programa figuran Austria vs. Jordania en Santa Clara, Portugal vs. República Democrática del Congo en Houston, Inglaterra vs. Croacia en Arlington, Ghana vs. Panamá en Toronto y Uzbekistán vs. Colombia en Ciudad de México, todos correspondientes a la primera ronda.
Cómo ver en vivo los partidos del Mundial 2026 en EE.UU.
Para el público latino en Estados Unidos, estos horarios se replican en las guías de programación de FOX, FS1 y Telemundo, además de plataformas de streaming como Peacock, que anuncian la cobertura completa del torneo.
Austria vs. Jordania: el partido en Santa Clara
- Partido de fase de grupos entre Austria y Jordania en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, confirmado en la agenda de la FIFA y de ESPN.
- Se disputa el miércoles 17 de junio, con inicio a las 00:00 ET, lo que equivale a las 21:00 del martes 16 en hora del Pacífico.
- Marca la apertura de la jornada mundialista del 17 de junio y forma parte de la primera fase del torneo.
Portugal vs. República Democrática del Congo en Houston
- El debut de Portugal en el Grupo K será ante la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, Texas.
- El horario oficial es 13:00 ET (12:00 CT y aproximadamente 10:00 PT), según coinciden FIFA, ESPN, CBS y sitios especializados de calendario.
- El partido está catalogado como duelo de fase de grupos y figura como uno de los encuentros centrales del día para la televisión estadounidense.
Inglaterra vs. Croacia en Dallas
- Inglaterra se enfrenta a Croacia en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, en otro cruce de fase de grupos ya confirmado.
- De acuerdo con el cronograma publicado por CBS Sports, ESPN y la propia FIFA, el encuentro se juega a las 16:00 ET (15:00 CT y 13:00 PT).
- Es el segundo turno fuerte de la tarde del miércoles 17 en suelo estadounidense, en una de las sedes de mayor capacidad del Mundial.
Ghana vs. Panamá – BMO Field, Toronto
- Ghana y Panamá se miden en el BMO Field de Toronto, Canadá, dentro de la fase de grupos del Mundial 2026.
- El horario está fijado a las 19:00 ET, lo que supone las 18:00 CT y aproximadamente las 16:00 PT.
- Es el único partido de ese día en Canadá y ocupa la franja nocturna temprana para la costa Este.
Uzbekistán vs. Colombia en el Estadio Azteca de CDMX
- El cierre de la jornada corre por cuenta de Uzbekistán vs. Colombia en el Estadio Banorte de Ciudad de México, también por fase de grupos.
- Las grillas de ESPN y CBS Sports marcan el inicio a las 22:00 ET (21:00 CT y 19:00 PT), en una franja nocturna ya habitual para partidos en México.
- El encuentro integra el Grupo K y completa la nómina de partidos del miércoles 17 de junio en el Mundial 2026.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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