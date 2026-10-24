El mapa de The Old Farmer’s Almanac que anuncia las primeras nevadas entre otoño e invierno 2026 en Estados Unidos

El mapa de las primeras nevadas previstas entre el otoño boreal de 2026 y el invierno de 2027 en Estados Unidos anticipa períodos destacados de nieve desde noviembre hasta marzo, con diferencias entre el este, el oeste y Alaska. El panorama también permite contextualizar las primeras nevadas de la temporada en Illinois, aunque no precisa la fecha exacta en que comenzará a nevar en cada estado.

El mapa de Old Farmer’s Almanac: cuándo se esperan las nevadas en Estados Unidos

Según el pronóstico de The Old Farmer’s Almanac, publicado el 8 de octubre, las nevadas superiores al promedio se concentrarían en sectores del noreste, los Apalaches, la región intermontañosa, el noroeste del Pacífico y Alaska. El informe establece períodos de mayor actividad de nieve para cada región, pero no determina las fechas exactas de las primeras precipitaciones.

El noreste de Estados Unidos tendría mayores acumulaciones de nieve en su sector sur durante el invierno 2026-2027 The Old Farmer’s Almanac

Las previsiones ubican algunos de los episodios más tempranos en noviembre de 2026, particularmente en Alaska, el corredor atlántico y las regiones montañosas del oeste. Para otras zonas, los períodos de mayores nevadas comenzarían en diciembre o se concentrarían entre enero y febrero de 2027.

Las fechas de nevadas previstas entre noviembre de 2026 y marzo de 2027

El calendario del almanaque identifica diferentes momentos de mayor acumulación de nieve, con episodios que podrían extenderse hasta el comienzo de la primavera boreal.

Estos son algunos de los períodos destacados por región:

Alaska: mediados de noviembre, principios y fines de enero, mediados de febrero y fines de marzo.

mediados de noviembre, principios y fines de enero, mediados de febrero y fines de marzo. Región intermontañosa: fines de noviembre, fines de diciembre y principios de febrero.

fines de noviembre, fines de diciembre y principios de febrero. Corredor atlántico: fines de noviembre, principios y mediados de enero, principios y fines de febrero y fines de marzo.

fines de noviembre, principios y mediados de enero, principios y fines de febrero y fines de marzo. Noreste: mediados y fines de diciembre, mediados de enero y principios y fines de marzo.

mediados y fines de diciembre, mediados de enero y principios y fines de marzo. Noroeste del Pacífico: fines de diciembre, mediados de enero y mediados de febrero.

fines de diciembre, mediados de enero y mediados de febrero. Apalaches: mediados de enero y principios y fines de febrero.

Estas fechas corresponden a los momentos con mayor actividad de nieve prevista. Por lo tanto, no descartan precipitaciones durante otras semanas de la temporada.

Dónde nevará más en el invierno 2026-2027: las regiones del mapa

El noreste de Estados Unidos presentaría diferencias importantes entre sus sectores norte y sur. En el norte, las temperaturas estarían por encima del promedio y las nevadas por debajo de los niveles habituales. En el sur, en cambio, se esperan condiciones más frías y acumulaciones superiores a lo normal.

El corredor atlántico tendría un invierno más templado, con nevadas ligeramente inferiores al promedio. En este contexto, las primeras nevadas del otoño en Nueva York constituyen una referencia diferente de los períodos con mayor nieve que identifica el pronóstico regional.

Cuándo serán las primeras nevadas en EE.UU. TIMOTHY A. CLARY - AFP

Los Apalaches enfrentarían un panorama más frío, especialmente en su sector norte. Allí, el informe anticipa nevadas por encima de los registros habituales y temperaturas inferiores a los promedios estacionales, con los principales episodios entre enero y febrero.

En el oeste, la región intermontañosa combinaría temperaturas superiores a lo normal con un incremento de las precipitaciones y de la nieve acumulada. El almanaque advirtió que estas condiciones podrían ocasionar dificultades para viajar en determinados momentos de la temporada.

El noroeste del Pacífico también tendría más nieve que en un invierno promedio, además de precipitaciones abundantes y temperaturas relativamente suaves.

Para el suroeste del Pacífico, las zonas montañosas recibirían nevadas cercanas o superiores a los niveles normales. El pronóstico ubica los períodos más tormentosos entre fines de diciembre y marzo, aunque no establece cuándo ocurrirán las primeras nevadas de la temporada en California.

Qué ocurrirá con la nieve en Texas, el Medio Oeste y Florida

No todas las regiones de Estados Unidos experimentarían un incremento de las nevadas. El mapa anticipa condiciones diferentes para el centro y el sur del territorio norteamericano.

En la región de Texas y Oklahoma, las temperaturas serían superiores al promedio y las precipitaciones estarían por debajo de lo habitual. La acumulación de nieve se mantendría cerca de los valores normales, con las mayores posibilidades en el norte durante principios y fines de enero y comienzos de febrero.

El Medio Oeste superior tendría una temporada inicialmente más templada, aunque las condiciones se volverían más frías conforme avance el invierno. Las nevadas estarían cerca o por debajo del promedio, con episodios destacados a principios y fines de enero, fines de febrero y principios de marzo.

Por su parte, el valle de Ohio registraría temperaturas inferiores a lo normal y acumulaciones de nieve ligeramente menores a las habituales. Los períodos más nevados se concentrarían a mediados y fines de enero, mediados de febrero y principios de marzo.

En Florida, el pronóstico anticipa un invierno más cálido de lo habitual, especialmente hacia el final de la temporada. Las precipitaciones serían superiores al promedio en el norte e inferiores en el sur. El informe no identifica períodos específicos de nevadas para el Estado del Sol.

Por qué Old Farmer’s Almanac anticipa estas condiciones para el invierno

La publicación vinculó parte de sus previsiones con el regreso de El Niño, un fenómeno asociado con el calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial.

El fenómeno de El Niño figura entre los factores que podrían influir en las temperaturas y precipitaciones de la próxima temporada invernal ANDREW THEODORAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El almanaque señaló que este episodio climático podría alcanzar una intensidad elevada y continuar durante el invierno. Sus efectos pueden modificar las corrientes de aire en altura y alterar las trayectorias de los sistemas meteorológicos que transportan precipitaciones y aire frío.

En particular, los inviernos con un El Niño intenso suelen favorecer temperaturas más suaves en gran parte de Estados Unidos y condiciones más húmedas en sectores del oeste y el sur.

Sin embargo, el pronóstico también consideró otros elementos. Entre ellos figuran la disminución de la actividad solar, los patrones de temperatura de los océanos Atlántico y Pacífico y las variaciones de los vientos en altura.

Otro factor es el vórtice polar, una gran masa de aire muy frío que suele permanecer cerca del Polo Norte. El almanaque explicó que un eventual desplazamiento hacia el sur podría llevar temperaturas inferiores al promedio desde Canadá hacia distintas regiones de Estados Unidos.