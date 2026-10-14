Confirman cuándo cambia la hora en Nueva York y el día que se espera la primera nevada de otoño 2026

El 1° de noviembre finalizará el horario de verano en Nueva York y todos los residentes deberán modificar sus relojes. En simultáneo, el estado espera bajas temperaturas durante el otoño, que incluso pueden traer algunas nevadas a la región.

Adiós al horario de verano: cuándo deben cambiar sus relojes los neoyorquinos

El horario de verano en el Estado de la Gran Manzana finaliza oficialmente el domingo 1° de noviembre de 2026 a las 2.00 hs (hora local). En ese instante, los neoyorquinos deberán atrasar una hora sus relojes para retornar al horario estándar de la zona este.

Los neoyorquinos deberán atrasar sus relojes una hora el domingo 1° de noviembre de 2026 a las 2.00 hs Imagen ilustrativa generada con IA

Según Time and Date, este cambio otorgará una hora adicional de descanso durante la madrugada del primer domingo de noviembre. Asimismo, la medida generará amaneceres más tempranos y provocará un adelanto en la puesta del sol durante las tardes de otoño e invierno.

El ajuste del reloj rige para toda la jurisdicción neoyorquina una vez finalizado el período estival, que comenzó el pasado domingo 8 de marzo de 2026. Los sistemas electrónicos y dispositivos digitales realizarán la actualización de forma automática al horario indicado.

No obstante, las autoridades recomiendan verificar los relojes analógicos y los equipos manuales antes de pernoctar el sábado 31 de octubre. La vigencia del horario estándar se mantendrá de manera ininterrumpida hasta el inicio del próximo ciclo primaveral, en marzo de 2027.

Cuándo se espera la primera nevada de otoño en el estado de Nueva York

El Farmer’s Almanac señala que la primera nevada medible del otoño varía según la ubicación geográfica dentro del estado. En la región norte de los Adirondacks, sectores como Saranac Lake registran su primera nieve promedio el 23 de octubre.

Nueva York comenzaría a recibir sus primeras nevadas en octubre 2026 Fotomontaje generado con IA

De acuerdo con The Journal News, otras localidades del interior como Binghamton aguardan sus primeras precipitaciones de nieve hacia el 1° de noviembre. Asimismo, las ciudades de Syracuse, Buffalo y Rochester proyectan la llegada de la nieve entre el 5 y el 8 de noviembre.

En la capital estatal de Albany, el promedio histórico marca el 16 de noviembre para la aparición del primer manto blanco. Por su parte, la ciudad de Poughkeepsie sitúa la fecha estimada hacia el 30 de noviembre.

En la ciudad de Nueva York, los registros de Central Park sitúan la primera nevada medible, en promedio, alrededor del 7 de diciembre. En tanto, la localidad costera de Islip en Long Island espera las primeras nevadas hacia el 14 de diciembre.

Las condiciones climáticas que se esperan en Nueva York durante las próximas semanas

Los pronósticos meteorológicos de The Old Farmer’s Almanac para el período 2026-2027 proyectan temperaturas invernales por encima de los valores habituales en el corredor atlántico .

. En cuanto a las precipitaciones totales y la acumulación de nieve, las proyecciones anticipan niveles ligeramente inferiores a los promedios históricos.

Los informes prevén una combinación de lluvia, aguanieve y nieve húmeda. Los períodos de mayor descenso térmico abarcarán el inicio y mediados de diciembre, la primera quincena de enero y el mes de febrero.

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Las tormentas de nieve más intensas ocurrirán a finales de noviembre, mediados de enero, finales de febrero y los últimos días de marzo. Las variaciones en las trayectorias de las tormentas determinarán la presencia de lluvia congelante o nieve acumulada en los condados del sur.