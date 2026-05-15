El mayor estadio del Mundial se inspira en Wembley y Tottenham para cuidar su gramado

Luces púrpuras estimulan el crecimiento del gramado recién instalado en el Dallas Stadium, el de mayor capacidad entre los estadios del Mundial 2026. Tras quejas sobre los distintos terrenos de juego en la Copa América 2024, ahora se toman precauciones

El gramado natural en este estadio para 94.000 espectadores se terminó de colocar el último martes y está 60 centímetros por encima de donde se localizaría el campo sintético en la casa de las estrellas de la NFL, los Dallas Cowboys.

De acuerdo con Tod Martin, gerente general del AT&T Stadium - Dallas Stadium mientras dure el Mundial-, la idea de utilizar un sistema de lámparas con luces púrpura que ayuden a la fotosíntesis del gramado empezó a gestarse hace tres años.

En la Copa América 2024, donde recibieron tres juegos, los entonces entrenadores de Perú y Chile reclamaron, asegurando incluso, en el caso de la escuadra inca, que el mal estado del campo pudo causar alguna lesión en un jugador.

En aquella ocasión el DT de Argentina, Lionel Scaloni, reclamó por un campo parchado en el Mercedes Benz de Atlanta, y el astro brasileño Vinícius Jr también se quejó del césped del SoFi Stadium de California, ambos estadios sedes de esta Copa del Mundo.

Este jueves, Martin destacó las bondades del césped en su estadio localizado en Arlington, Texas, donde se disputarán cinco juegos de fase de grupos, con selecciones como la Albiceleste de Lionel Messi y la Inglaterra de Jude Bellingham.

También recibirán dos fechas de dieciseisavos de final, una de octavos y otra de las semifinales de este torneo que arranca el 11 de junio.

"Están viendo una mezcla de raigrás de Kentucky cultivada en una granja al noroeste de Denver, Colorado. Contamos con un sistema completo de riego y un sistema completo de aireación subterránea", sostuvo.

- Inspiración -

El gerente mostró orgulloso sus luces de cultivo. Son 18 estructuras a modo de largos brazos metálicos conectados a la estructura superior del estadio.

Para desarrollar esta idea, Martin dijo que él y otros miembros de su equipo viajaron para conocer los estadios de Wembley y Tottenham en Reino Unido, con sistemas similares. "Fue impresionante, la verdad fue todo un espectáculo", explicó.

En una ciudad donde las sensaciones térmicas durante el Mundial podrían alcanzar los 40°C, el estadio estará climatizado y mantendrá su techo cerrado, lo que podría afectar el gramado.

Por ello su sistema "proporciona toda la luz y lo necesario para que el césped crezca y se desarrolle de forma óptima. Estas estructuras se elevarán los días de partido para que no haya problemas de visibilidad, y se bajarán los días intermedios".

El programa de mantenimiento es constante y se extenderá hasta el noveno partido en este estadio, la semifinal del 14 de julio.

Al igual que en el campo del Houston Stadium, este terreno, usualmente utilizado para football americano, debió ser expandido para adecuarse al del fútbol.

- Trabajos en marcha -

Este jueves aún se percibían las uniones entre uno y otro bloque de césped.

"Acabamos de terminar de colocarlo e instalarlo el martes por la noche, venía en rollos de 1,2 metros de ancho y 15 metros de largo. En las próximas semanas esas juntas desaparecerán a medida que el césped se asiente, y luego solo continuará el mantenimiento", sostuvo el gerente del estadio.

"Para cuando llegue el primer día de partido [14 de junio], estará completamente liso" y la grama arraigada, agregó.

Este jueves aún era visible el nombre del estadio, que será cubierto en los próximos días, porque deben entregarle a la Fifa un recinto sin emblemas ni publicidad.

- Inédito -

Mientras en estadios como el de Wembley el sistema de luces de cultivo se monta en estructuras sobre ruedas que pisan el césped, en el de Tottenham, su modelo se eleva hidráulicamente desde un lado del campo y se suspende sobre unos rieles, sin contacto con la grama.

Algo similar ocurre en el Dallas Stadium.

"Las luces de cultivo están en la parte superior, donde tenemos 18 de estas luces colgando del techo, es un paso adelante muy innovador por parte del estadio, algo inédito", consideró Ewen Hodge, jefe de infraestructura de campos de la Fifa.