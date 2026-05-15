Actualizaciones del DMV en mayo 2026: qué se sabe de las licencias comerciales en California y Nueva York

En mayo de 2026, el conflicto por los conductores comerciales se profundizó luego de que nuevas reglas federales limitaran quiénes pueden acceder o conservar una licencia especial, mientras estados como California y Nueva York quedaron bajo presión por supuestos incumplimientos. El panorama impacta de lleno tanto a trabajadores inmigrantes como a empresas de transporte que dependen de esos permisos para operar.

California: el fallo judicial que obligó al CA DMV a reabrir solicitudes de licencias CDL

Según un análisis legal publicado por Seyfarth, el origen más reciente del conflicto se remonta a marzo de 2026, cuando un tribunal estatal de California ordenó al California Department of Motor Vehicles (CA DMV) permitir que aproximadamente 20.000 conductores comerciales no domiciliados pudieran volver a solicitar sus licencias comerciales canceladas.

Un tribunal estatal ordenó al DMV de California permitir que 20.000 conductores recuperen sus licencias canceladas Imagen compuesta

La resolución judicial surgió luego de una demanda colectiva presentada en diciembre de 2025. En esa acción legal, los peticionarios cuestionaron la cancelación masiva de licencias comerciales que afectó a conductores con distintos tipos de autorización laboral legal en Estados Unidos.

El tribunal concluyó que el organismo estatal no podía revocar esos permisos de manera automática y sin el debido proceso, incluso si actuaba de acuerdo a lineamientos federales.

Sin embargo, la decisión judicial no resolvió el conflicto de fondo. De acuerdo con la orientación pública actual del CA DMV, los conductores afectados pueden volver a presentar solicitudes, pero el organismo no otorga ahora nuevas licencias comerciales no domiciliadas ni permisos de aprendizaje comercial. La dependencia sostiene que la Federal Motor Carrier Safety Administration (Fmcsa) le indicó que no emita esos documentos mientras persistan las restricciones federales.

El resultado práctico es que numerosas solicitudes permanecen congeladas. El propio DMV californiano advirtió que los trámites podrían quedar “en espera” hasta que exista claridad sobre cómo aplicar las normas federales vigentes.

La nueva regulación de la Fmcsa que restringe licencias comerciales para inmigrantes

El punto de quiebre llegó el 13 de febrero de 2026, cuando la Fmcsa emitió una regla final que endureció significativamente los requisitos para obtener una licencia comercial no domiciliada.

La normativa, que entró en vigor el 16 de marzo de 2026, adoptó los principales elementos de una regulación provisoria impulsada en septiembre de 2025. A partir de entonces, solamente ciertos grupos de inmigrantes pueden acceder a este tipo de licencia comercial.

Entre las categorías migratorias que son elegibles aparecen:

Titulares de visas H-2A

Titulares de visas H-2B

Personas con visas E-2

En cambio, gran parte de los extranjeros con autorización laboral quedaron excluidos del sistema. Según la normativa federal, ya no califican para obtener o renovar licencias comerciales no domiciliadas muchos poseedores de permisos de empleo conocidos como EAD.

Entre los grupos afectados figuran:

Beneficiarios del Temporary Protected Status (TPS).

Receptores de DACA.

Solicitantes de asilo.

Asilados.

Refugiados.

El Departamento de Transporte anunció la retención de US$73.502.543 en fondos federales de infraestructura contra Nueva York por irregularidades en sus auditorías de licencias DMV

El DOT retiene más de US$73 millones a Nueva York por licencias CDL no domiciliadas

La disputa dejó de ser un problema exclusivamente californiano cuando el Department of Transportation (DOT) tomó medidas contra el estado de Nueva York.

El 16 de abril de 2026, el organismo anunció que la Fmcsa retendría más de 73 millones de dólares en fondos federales destinados al estado por supuestos incumplimientos relacionados con licencias comerciales no domiciliadas.

Según el gobierno federal, una auditoría realizada sobre las prácticas del New York DMV detectó graves irregularidades. De los 200 registros analizados, 107 habrían sido emitidos con violaciones en los requisitos federales, lo que representa una tasa de error superior al 53%.

Las autoridades federales también acusaron al sistema del DMV neoyorquino de emitir automáticamente licencias válidas por ocho años a conductores extranjeros con documentos no asociados al sistema REAL ID, sin considerar la fecha de expiración de su estatus migratorio legal.

Como consecuencia, el DOT anunció la retención de US$73.502.543, equivalentes al 4% de ciertos programas federales de infraestructura vial destinados a Nueva York.

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Las recomendaciones para empresas y conductores tras las nuevas reglas sobre licencias CDL

El informe de Seyfarth advierte que las compañías que emplean conductores comerciales extranjeros enfrentan nuevas obligaciones de control y seguimiento.

Entre las principales recomendaciones aparecen:

Verificar constantemente el estatus migratorio y los permisos laborales de los empleados.

No asumir que una autorización de trabajo garantiza automáticamente la elegibilidad para una licencia comercial.

Confirmar que los privilegios de conducción comercial continúan activos antes de asignar tareas.

Prepararse para posibles restricciones en renovaciones, transferencias o rehabilitaciones de licencias.

Monitorear las diferencias regulatorias entre estados.

No confiar en una suspensión inmediata de la regla federal mientras continúan los litigios.

El informe remarca que las empresas con operaciones en varios estados deberán prestar especial atención a las distintas posturas de cada DMV estatal y a la evolución de las acciones federales.