Director de la CIA se reúne en Cuba con altos funcionarios

LA HABANA.– Una delegación estadounidense encabezada por el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves en La Habana con su par del Ministerio del Interior de Cuba, informó el gobierno isleño en un comunicado publicado en el medio estatal CubaDebate.

El gobierno cubano dijo en su comunicado sobre el encuentro que le había asegurado a la delegación estadounidense que “Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo”.

El director de la CIA John Ratcliffe Jacquelyn Martin - AP

Por el contrario, destacó “la consistencia y congruencia en la histórica posición de nuestro país con la actuación del gobierno cubano y sus autoridades competentes, en el enfrentamiento y la condena de manera inequívoca al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones”.

El gobierno castrista sostuvo que la “isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra Estados Unidos, ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación”.

El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump revocó la decisión de su predecesor, Joe Biden, de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, reinstaurándola oficialmente. Esta política de máxima presión ha sido reforzada bajo el mando del secretario de Estado, Marco Rubio, con restricciones a los viajes y bloqueos.

Este martes, poco antes de iniciar su viaje a China, Trump afirmó que Cuba está “pidiendo ayuda” y aseguró que Washington “va a hablar” con La Habana, aunque sin ofrecer más detalles sobre el alcance de esos posibles contactos.

Personas caminan por una calle durante un apagón en La Habana YAMIL LAGE - AFP

“Ningún republicano me habló jamás de Cuba, un país fallido que solo va en una dirección: hacia abajo. Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar”, escribió Trump en una publicación en su red Truth Social.

Este jueves, al término de la reunión las autoridades cubanas destacaron “el interés de ambas partes en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional”.

El comunicado se publicó después de que se viera a un avión del gobierno estadounidense despegar del aeropuerto internacional de La Habana el jueves por la tarde.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hace varios días que los dos adversarios históricos “iban a conversar”.

Avión estadounidense

Poco antes de conocerse el comunicado oficial sobre la visita, el periodista cubano-estadounidense Mario Pentón informó en su cuenta de X que “un avión oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, identificado como misión especial (SAM554), aterrizó en La Habana procedente de la Base Andrews”, en Maryland.

🔴Un avión oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, identificado como misión especial (SAM554), aterrizó en La Habana procedente de la Base Andrews, en un hecho poco común que marca apenas el segundo vuelo de este tipo hacia Cuba desde 2016. La aeronave, utilizada para… pic.twitter.com/URMAQQ1lfw — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) May 14, 2026

Se trata de “un hecho poco común que marca apenas el segundo vuelo de este tipo hacia Cuba desde 2016″, dijo.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) es el principal servicio de inteligencia exterior del gobierno de Estados Unidos, encargado de recopilar, analizar y evaluar información sobre el extranjero para garantizar la seguridad nacional

Desde 2015 Cuba y Estados Unidos mantienen relaciones diplomáticas formales y cuentan con embajadas activas en sus respectivas capitales, aunque los vínculos bilaterales son históricamente tensos y frecuentemente atraviesan períodos de enfriamiento y fricciones.

Agencias Reuters y AFP