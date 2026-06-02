Ya es oficial: Miami-Dade lanza su plan de transporte público gratuito para el Mundial 2026

Miami-Dade ya puso en marcha un plan especial de movilidad para facilitar los desplazamientos durante el Mundial 2026. La estrategia incluye servicios gratuitos para quienes asistan a los partidos, extensiones de horarios en distintos sistemas de transporte público y conexiones especiales para llegar tanto al estadio como a los principales puntos de encuentro.

Miami-Dade presentó su plan de transporte para el Mundial 2026

Según informó el Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade, la región se prepara para recibir a más de 600.000 visitantes durante los 38 días que abarcarán las actividades vinculadas al torneo.

El anuncio de Miami-Dade sobre transporte público gratuito para el Mundial 2026

El condado será sede de siete encuentros en el estadio de Miami Gardens y además albergará un Fan Fest de 23 días en Bayfront Park, en el centro de Miami.

Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar que residentes y turistas puedan desplazarse de manera más eficiente entre los diferentes puntos de interés relacionados con la competición. Para eso, el sistema de transporte público tendrá un papel central durante todo el evento.

Plan de transporte gratuito para asistir a los partidos en Miami

De acuerdo con la información publicada, los aficionados que cuenten con entradas verificadas podrán acceder sin costo al servicio especial Miami Game Day Express Shuttle. Este sistema ofrecerá traslados directos de ida y vuelta hacia el estadio donde se disputarán los encuentros.

El servicio conectará cuatro centros de transporte con el recinto deportivo y funcionará sin necesidad de realizar transbordos. Las autoridades explicaron que el acceso será exclusivo para poseedores de boletos verificados y estará sujeto a disponibilidad.

Los aficionados con entradas verificadas podrán utilizar gratis el servicio de autobuses directos Miami Game Day Express Shuttle hacia el estadio Captura de video Miami-Dade

Los pasajeros serán atendidos por orden de llegada hasta completar la capacidad de cada unidad.

Los cuatro puntos habilitados para abordar los autobuses gratuitos son:

Martin Luther King, Jr. Plaza Metrorail Station

Golden Glades Multimodal Transit Station / Tri-Rail

Aventura Brightline Station

Seminole Hard Rock Hotel & Casino

Mundial 2026: cómo llegar al Fan Fest gratuito en Downtown Miami

El Departamento también indicó que uno de los principales focos de actividad durante el torneo será el Fan Fest instalado en Bayfront Park, una celebración que se extenderá durante 23 días y que reunirá transmisiones en vivo de los partidos, actividades interactivas, propuestas gastronómicas y espectáculos.

El Metromover, un servicio automatizado y gratuito, será el principal medio recomendado para asistir al Fan Fest de 23 días en Bayfront Park Captura de video Miami-Dade

Para acceder a este espacio, las autoridades recomiendan utilizar el sistema automatizado Metromover, cuyo servicio es completamente gratuito y conecta distintos sectores de Downtown Miami, Brickell y Omni.

El parque cuenta con varias estaciones cercanas que facilitan la llegada de los visitantes. Entre ellas se encuentran:

Bayfront Park

First Street

College/Bayside

College North

Además, quienes utilicen Metrorail podrán bajar en la estación Government Center y completar el recorrido a pie en aproximadamente 15 minutos.

Miami-Dade amplía horarios de transporte durante el Mundial 2026

Para responder al incremento previsto de pasajeros, el Departamento de Transporte anunció una ampliación temporal de los horarios operativos de algunos de sus principales servicios.

Durante todo el período del Fan Fest, comprendido entre el 13 de junio y el 5 de julio, el sistema Metromover extenderá su funcionamiento hasta la medianoche y se equipara al horario habitual de Metrorail.

Además, para determinados partidos considerados de alta convocatoria, tanto Metrorail como Metromover permanecerán operativos hasta la 1 hs local. Esta medida especial se aplicará los días 23, 25 y 27 de junio, fechas para las que se espera una afluencia elevada de aficionados.