TSA activa la temporada alta de viajes: el documento que deben llevar los pasajeros para no tener demoras

Durante la temporada oficial de viajes de verano se espera una alta afluencia de personas en los aeropuertos. Para evitar retrasos y contratiempos, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) recordó que los pasajeros adultos deben llevar consigo una identificación Real ID.

Real ID y documentos aceptados por la TSA para vuelos nacionales en Estados Unidos

La TSA recordó que, desde mayo de 2025, los viajeros estadounidenses deben presentar una Real ID u otra identificación aceptada por la TSA para abordar vuelos nacionales y acceder a ciertas instalaciones federales.

Este documento cumple estándares federales de seguridad y suele presentar una estrella en la esquina superior derecha, rige para licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales.

Aquellos que necesiten obtener una Real ID deben visitar el sitio web de la agencia de licencias de conducción de su estado para averiguar los pasos y la documentación necesaria.

Aunque algunos de los requisitos pueden variar, usualmente se requiere lo siguiente:

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social

Dos comprobantes de domicilio de la residencia principal

Estatus legal

Una identificación Real ID muestra una estrella en la parte superior Imagen creada con IA

Qué identificaciones acepta la TSA si un pasajero no tiene Real ID

La TSA enfatizó que los viajeros mayores de edad necesitan tramitar una identificación Real ID. Sin embargo, existen otras alternativas, entre ellas:

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte estadounidense

Tarjeta de viajero de confianza del programa del Departamento de Seguridad Nacional, como Global Entry

Documento de identidad del Departamento de Defensa

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto emitida por una nación tribal indígena

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provisional canadiense o tarjeta de asuntos indígenas del Norte del Canadá

Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC)

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración

Credencial de marino mercante estadounidense

Tarjeta de identificación de salud para veteranos

Cabe aclarar que los menores de 18 años no requieren identificación. Pero si no van acompañados deben cumplir con los procedimientos establecidos por la aerolínea y la TSA.

TSA ConfirmID: cuánto cuesta verificar la identidad sin una identificación aceptada

Aquellos que no puedan proporcionar un documento como pasaporte o Real ID tienen la opción de pagar US$45 por el proceso de TSA ConfirmID mediante el cual se verifica la identidad de una persona para que pueda pasar por los controles de seguridad.

En los controles de seguridad en los aeropuertos de EE.UU. solo se aceptan determinadas identificaciones Gene J. Puskar - AP

No obstante, la TSA advierte que no hay garantía de que el proceso resulte favorable y se permita al viajero pasar el control de seguridad.

El trámite debe realizarse antes del vuelo. Se requiere compartir información como nombre legal y fecha de comienzo del período de viaje. El pago puede realizarse con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Venmo o PayPal.

El pasajero debe llevar consigo la copia impresa o electrónica de su recibo de pago que será válido durante diezdías a partir de la fecha de inicio del viaje. Si se requiere viajar después de la fecha de vencimiento, se deberá realizar el proceso nuevamente.

TSA PreCheck: cómo funciona el programa para reducir esperas en aeropuertos

Dado que durante la temporada de verano aumenta la afluencia de viajeros en todos los aeropuertos de Estados Unidos, la TSA recomienda contratar el servicio PreCheck.

Esta opción brinda una experiencia más rápida, ya que permite acceder a filas exclusivas en los controles de seguridad con tiempos de espera menores a 10 minutos.

La inscripción puede realizarse en los centros disponibles en aeropuertos o en línea. El costo depende del proveedor, pero lo mínimo a pagar son US$76,75 por cinco años.