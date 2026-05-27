TSA activa la temporada alta de viajes: el documento que deben llevar los pasajeros para no tener demoras
La Real ID rige desde mayo de 2025, aunque la agencia federal acepta pasaportes, tarjetas migratorias y otros comprobantes oficiales
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Durante la temporada oficial de viajes de verano se espera una alta afluencia de personas en los aeropuertos. Para evitar retrasos y contratiempos, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) recordó que los pasajeros adultos deben llevar consigo una identificación Real ID.
Real ID y documentos aceptados por la TSA para vuelos nacionales en Estados Unidos
La TSA recordó que, desde mayo de 2025, los viajeros estadounidenses deben presentar una Real ID u otra identificación aceptada por la TSA para abordar vuelos nacionales y acceder a ciertas instalaciones federales.
Este documento cumple estándares federales de seguridad y suele presentar una estrella en la esquina superior derecha, rige para licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales.
Aquellos que necesiten obtener una Real ID deben visitar el sitio web de la agencia de licencias de conducción de su estado para averiguar los pasos y la documentación necesaria.
Aunque algunos de los requisitos pueden variar, usualmente se requiere lo siguiente:
- Nombre legal completo
- Fecha de nacimiento
- Número de Seguro Social
- Dos comprobantes de domicilio de la residencia principal
- Estatus legal
Qué identificaciones acepta la TSA si un pasajero no tiene Real ID
La TSA enfatizó que los viajeros mayores de edad necesitan tramitar una identificación Real ID. Sin embargo, existen otras alternativas, entre ellas:
- Pasaporte estadounidense
- Tarjeta de pasaporte estadounidense
- Tarjeta de viajero de confianza del programa del Departamento de Seguridad Nacional, como Global Entry
- Documento de identidad del Departamento de Defensa
- Tarjeta de residente permanente
- Tarjeta de cruce fronterizo
- Identificación con foto emitida por una nación tribal indígena
- Tarjeta PIV HSPD-12
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero
- Licencia de conducir provisional canadiense o tarjeta de asuntos indígenas del Norte del Canadá
- Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC)
- Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración
- Credencial de marino mercante estadounidense
- Tarjeta de identificación de salud para veteranos
Cabe aclarar que los menores de 18 años no requieren identificación. Pero si no van acompañados deben cumplir con los procedimientos establecidos por la aerolínea y la TSA.
TSA ConfirmID: cuánto cuesta verificar la identidad sin una identificación aceptada
Aquellos que no puedan proporcionar un documento como pasaporte o Real ID tienen la opción de pagar US$45 por el proceso de TSA ConfirmID mediante el cual se verifica la identidad de una persona para que pueda pasar por los controles de seguridad.
No obstante, la TSA advierte que no hay garantía de que el proceso resulte favorable y se permita al viajero pasar el control de seguridad.
El trámite debe realizarse antes del vuelo. Se requiere compartir información como nombre legal y fecha de comienzo del período de viaje. El pago puede realizarse con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Venmo o PayPal.
El pasajero debe llevar consigo la copia impresa o electrónica de su recibo de pago que será válido durante diezdías a partir de la fecha de inicio del viaje. Si se requiere viajar después de la fecha de vencimiento, se deberá realizar el proceso nuevamente.
TSA PreCheck: cómo funciona el programa para reducir esperas en aeropuertos
Dado que durante la temporada de verano aumenta la afluencia de viajeros en todos los aeropuertos de Estados Unidos, la TSA recomienda contratar el servicio PreCheck.
Esta opción brinda una experiencia más rápida, ya que permite acceder a filas exclusivas en los controles de seguridad con tiempos de espera menores a 10 minutos.
La inscripción puede realizarse en los centros disponibles en aeropuertos o en línea. El costo depende del proveedor, pero lo mínimo a pagar son US$76,75 por cinco años.
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