El Mundial 2026: una lluvia de goles y récords

¡Un festival ofensivo! La fase de grupos del Mundial 2026, el primero con 48 selecciones, dio lugar a una orgía de goles: 215 en 72 partidos, lo que supone una media de 2,99 por encuentro. El ratio más alto para una Copa del Mundo desde la década de 1950.

En Catar, a finales de 2022, la media al término de la fase de grupos fue de 2,44 goles por juego (2,69 en el conjunto del torneo).

Algunas razones que explican la lluvia de goles:

- La carrera por la Bota de Oro -

El trofeo al máximo goleador, a menudo relegado a un segundo plano, ya ha dado lugar a un duelo electrizante entre los mejores delanteros del planeta.

Lionel Messi encabeza la carrera por la Bota de Oro con seis goles en tres partidos, por delante de Kylian Mbappé (ya máximo goleador de la historia de los Bleus), Ousmane Dembélé, Vinícius Jr y Erling Haaland, que suman cuatro cada uno.

El viejo récord de 13 goles en una sola edición, establecido en 1958 por el francés Just Fontaine, parecía inalcanzable, pero podría caer.

Messi, que suma ya 19 goles en seis Mundiales, ha hecho caer el antiguo récord del alemán Miroslav Klose (16 dianas).

- ¿Un balón favorable a los artilleros? -

El exguardameta inglés Joe Hart considera que el balón oficial del Mundial 2026, el Adidas Trionda, es difícil de dominar, especialmente cuando se golpea plano.

"Llega a los jugadores un poco más rápido de lo que parece en el momento del disparo", afirma.

Nada que ver, sin embargo, con el temido Jabulani del Mundial de Sudáfrica 2010, "un balón aterrador" para los porteros.

- Nuevo formato, más desequilibrado -

Con 48 selecciones por primera vez, el nuevo formato ha deparado enfrentamientos más desequilibrados.

Alemania se paseó así ante Curazao, al que goleó 7-1, el mismo tanteador del recordado Mineirazo, la goleada recibida por el anfitrión Brasil en semifinales del Mundial 2014 en Belo Horizonte.

Pero las selecciones pequeñas o catalogadas como tales también han sabido aprovechar su oportunidad, como Cabo Verde, que plantó cara a la campeona de Europa, España (0-0), y a Uruguay (2-2), y se clasificó para los dieciseisavos de final.

No obstante, las goleadas no son patrimonio exclusivo de esta edición: en 2022, España aplastó a Costa Rica por 7-0, mientras que Inglaterra arrolló a Irán por 6-2.

- Defensas frágiles, errores imperdonables -

El gol en propia puerta del tunecino Ellyes Skhiri a los tres minutos contra Países Bajos, ganadores 3-1 el 25 de junio, es el duodécimo tanto en propia meta de este Mundial 2026, igualando el récord establecido en Rusia 2018.

La primera fase ha dejado bastantes errores defensivos.

Dos de los tres porteros iraquíes cometieron fallos garrafales que terminaron en gol y el guardameta uruguayo Fernando Muslera pidió ser sustituido en el descanso contra España tras una enorme pifia que le costó la derrota 1-0 y la eliminación a la Celeste.