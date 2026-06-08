El Mundial llega a Estados Unidos con un país dividido y escepticismo hacia la FIFA

WASHINGTON (AP) — Decenas de alcaldes y otros líderes municipales se reunieron en el salón de baile de un hotel de Washington en una nevada mañana de enero de este año, dominados por la ira y la ansiedad ante la operación de control migratorio del gobierno federal, cada vez más agresiva, que incluyó la muerte de dos ciudadanos de Estados Unidos en Minneapolis.

Y entonces el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subió al escenario.

“Por primera vez en 250 años de historia de los Estados Unidos de América, bueno, no solo serán invadidos, sino que serán conquistados”, dijo Infantino mientras el público de la Conferencia Nacional de Alcaldes reaccionaba en su mayoría con silencio.

“Serán conquistados por el fútbol”, añadió en un intento de rematar el chiste y animar a la multitud con miras al Mundial, que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

De cara al torneo que inicia el jueves 11 de junio, Infantino se ha acercado con éxito al presidente Donald Trump, creando un premio de la paz que le otorgaron al mandatario y visitando con frecuencia la Casa Blanca, incluida una parada la semana pasada, cuando fue fotografiado junto al mandatario admirando los cambios fuera del Despacho Oval.

Infantino ha tenido dificultades con prácticamente todos los demás.

En un país profundamente polarizado, pocas cosas unen a los líderes electos fuera de la Casa Blanca tanto como el escepticismo hacia Infantino y la FIFA. Es un sentimiento que atraviesa la grieta partidista y se extiende desde Washington hasta las capitales estatales y los ayuntamientos.

Críticas bipartidistas por el precio de las entradas

Hay alcaldes como los demócratas Zohran Mamdani, de Nueva York, y Karen Bass, de Los Ángeles, que han puesto reparos a los precios de las entradas. Mamdani finalmente consiguió 1.000 entradas para neoyorquinos a 50 dólares por asiento. Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey, también demócratas, iniciaron el mes pasado una investigación sobre los precios de las entradas. En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill, otra demócrata, exigió ayuda de la FIFA para cubrir millones de dólares en costos de transporte antes de recurrir finalmente a nuevos ingresos por publicidad para ayudar a cubrir el déficit.

Pese a sus vínculos con Infantino, incluso Trump ha criticado los precios de las entradas del Mundial, al decirle a The New York Post que no pagaría los 1.000 dólares que cuesta ver a Estados Unidos en su partido inaugural contra Paraguay.

En una entrevista, el senador republicano Todd Young, de Indiana, quien jugó fútbol de la División 1 en la Academia Naval de Estados Unidos, sostuvo que la FIFA ha estado “desconectada de la gente común en todo el mundo”.

“En realidad es una camarilla dirigida por élites”, agregó Young. “De verdad han tenido problemas de corrupción a lo largo de los años, y uno tiene la sensación de que quizá pasan por alto su misión única, que es ayudar a hacer crecer el deporte, especialmente entre los jóvenes de todo el mundo que, de otro modo, no tendrían los recursos para acceder al fútbol”.

“Todo buen aficionado al fútbol que ama el fútbol internacional desearía que Infantino estuviera un poco menos en las noticias y promoviera más el juego”, comentó el representante demócrata Rick Larsen en entrevista.

Un representante de la FIFA no respondió a una solicitud de comentarios.

Los escépticos de la FIFA dijeron que aun así estaban entusiasmados con el torneo de 48 selecciones. Algunos legisladores señalaron que Infantino estaba sorteando un entorno político difícil en Estados Unidos.

Infantino “está haciendo el trabajo que necesita hacer en términos de cultivar la relación con la administración Trump”, manifestó el representante Darin LaHood, republicano por Illinois, presidente del grupo de trabajo de Fútbol en el Congreso.

El deporte es central en el segundo mandato de Trump

El Mundial inaugura una serie de eventos que son centrales en el esfuerzo del segundo mandato de Trump por mejorar su imagen y su legado mediante su asociación con acontecimientos deportivos de alto perfil. Este mes organizará un combate de la UFC en el Jardín Sur de la Casa Blanca. Todo culmina con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, el último año de la presidencia de Trump.

Pero el torneo de fútbol se abre paso con el telón de fondo de un clima político intensamente dividido en Estados Unidos. Solo el 37% de los adultos en Estados Unidos aprueba la manera en que Trump está manejando la presidencia, según una encuesta de mayo del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.

Aun así, Trump está intensificando los esfuerzos por colocarse en medio de la vida estadounidense, en particular durante las celebraciones del 250.º aniversario de su independencia. Ha emprendido una enorme renovación de Washington y planea encabezar “La Gran Feria Estatal Estadounidense” el 24 de junio.

Trump planea asistir el lunes a las Finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio en el Madison Square Garden. Como jefe de Estado, se espera que Trump esté en la final del Mundial en julio.

El desafío de Trump con el Mundial

Pero el Mundial plantea un desafío para una administración que ha colocado el control migratorio agresivo en la cima de su agenda.

Los aspectos más visibles de las medidas antiinmigración de Trump, incluidas detenciones de alto perfil en ciudades como Chicago y Minneapolis, se han calmado en gran medida. Y la administración ha buscado adoptar una postura acogedora hacia los visitantes del Mundial, al suspender, por ejemplo, un requisito que obligaba a quienes viajan desde países que se clasificaron al torneo y han comprado entradas a pagar hasta 15.000 dólares en fianzas para ingresar a Estados Unidos.

Pero la Casa Blanca aún está considerando opciones de línea dura para castigar a quienes percibe como oponentes. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha amenazado con detener el procesamiento aduanero en aeropuertos que sirven a ciudades cuyos gobiernos locales se resisten a las políticas migratorias de Trump. Y los intensos enfrentamientos en un centro de inmigración de Nueva Jersey, a unos 16 kilómetros de donde se disputará la final del Mundial, recuerdan las pruebas que enfrenta la Casa Blanca.

Al hablar con periodistas en Miami la semana pasada, Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, señaló que “si estás dentro del país legalmente, entonces no tienes nada de qué preocuparte”.

“Queremos que la gente pueda venir aquí y disfrutar de este Mundial, al tiempo que nos aseguramos de que podamos mantener el país seguro”, manifestó.

Hay señales de que las divisiones políticas que atraviesan gran parte de la cultura estadounidense también se aplican al Mundial.

Los demócratas y los independientes tienen más probabilidades que los republicanos de decir que planean ver partidos del Mundial, según una encuesta de Ipsos realizada en mayo. Sondeos anteriores encontraron que los demócratas eran más propensos a estar “muy” o “algo” interesados en los partidos.

Aunque los republicanos tienen menos ganas de sintonizar los encuentros, sienten un sentido más fuerte de orgullo nacional que los demócratas por el desempeño y la participación del equipo de Estados Unidos en el Mundial. Cerca de dos tercios de los republicanos dijeron que la participación del equipo de Estados Unidos los hace sentirse orgullosos de ser estadounidenses, en comparación con algo menos de la mitad de los demócratas.

Pero para los entusiastas del fútbol en Washington, la esperanza es que el torneo pueda ofrecer un raro respiro de la constante batalla partidista.

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La periodista de The Associated Press Gisela Salomon en Miami contribuyó a este reportaje.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa