"El Mundial no se gana en el primer partido", dice Ancelotti

El entrenador Carlo Ancelotti reconoció que Brasil no tuvo un buen debut en el Mundial de Norteamérica, donde empató 1-1 este sábado con Marruecos, pero aseguró que el primer partido no garantiza el éxito o el fracaso en una Copa del Mundo.

Los pentacampeones del mundo empezaron perdiendo en el MetLife Stadium en East Rutherford, en Nueva Jersey, gracias a un tanto del mediocampista Ismael Saibari (21'), pero Vinícius Jr. evitó un bochorno con un golazo de derecha en el 32'.

La actuación discreta de la Canarinha, especialmente en el primer tiempo, amargó el debut del italiano como DT en un Mundial y encendió las alarmas sobre su equipo, que llegó a Estados Unidos bajo dudas y cuestionamientos por su juego irregular.

"No podemos pensar que el equipo va a ser perfecto en el primer juego, el Mundial no se gana en el primer partido", dijo Carletto, de 67 años, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"La confianza (en los jugadores) es total, en el fútbol no todo sale a la perfección. Cuando eso sucede, hay que hacer una crítica constructiva. Este es solo el principio del camino", agregó.

Carletto admitió que los primeros 45 minutos fueron difíciles para los sudamericanos, que estaban "un poco ansiosos", pero consideró que en la parte complementaria hubo una mejora.

"El equipo estaba ansioso, perdimos balones y hubo poco equilibrio en el campo. En la segunda parte fue mucho mejor, vamos a mejorar para el próximo juego", ante Haití el viernes en Filadelfia, confió.

"El equipo luchó hasta el último minuto, esa es la cuestión positiva. Es bastante claro lo que tenemos que mejorar", añadió.

El exentrenador del Real Madrid y el Bayern Munich valoró la actuación del Scratch frente a un rival poderoso, que llegó a la semifinal en Catar 2022 y que cuenta con jugadores afamados como el lateral Achraf Hakimi y el atacante Brahim Díaz.

"Cuando el equipo no juega bien hay que aceptar la crítica, creo que el once titular fue el correcto", aseguró Carletto, quien sorprendió al alinear al central Ibañez como lateral derecho y a Igor Thiago como 9 por delante de Matheus Cunha y Endrick.

"Tenemos que preparar bien el próximo juego. El objetivo es pasar la fase de grupos y mejorar con el tiempo", cerró, advirtiendo que su once puede cambiar por las características de Haití.