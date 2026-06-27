El Mundial reparte últimos boletos a dieciseisavos, mientras Messi guarda fuerzas

El Mundial 2026 repartirá este sábado los últimos boletos a 16avos de final, en una última jornada de la fase de grupos en la que Lionel Messi descansará y no jugará, al menos de principio, en el intrascendente Argentina-Jordania.

Con la albiceleste ya clasificada como primera de grupo y la sorprendente Cabo Verde como primer rival en los cruces, el seleccionador argentino Lionel Scaloni adelantó en la previa que el 10 comenzará en el banquillo.

"Leo va a ir al banco", anunció el timonel sobre su capitán, con 39 años recién cumplidos, que será uno de los numerosos cambios que introduzca la campeona del mundo en su once titular contra los jordanos.

"Los chicos que van a jugar mañana lo merecen, forman parte de la convocatoria y de un proceso. Se abre un panorama para saber en qué condiciones están y si se puede contar con ellos, yo estoy convencido que sí", justificó.

- Cuatro boletos en liza -

A esta última jornada, con la que se completará la primera fase con la definición de los grupos J, K y L, llegan ya 28 equipos clasificados de 32, por lo que sólo quedan cuatro boletos por adjudicar.

La derrota de Uruguay el viernes contra España y su eliminación, con sólo dos puntos logrados, tuvo un efecto dominó: se clasificaron de golpe Inglaterra, Portugal, Ghana y Egipto.

También Paraguay, que tiene asegurado terminar entre los ocho mejores terceros, y que se enfrentará en 16avos a Alemania.

En el caso de Egipto, empató contra Irán en la última tanda de partidos del viernes y acabó segunda de su llave y se enfrentará a Australia en Dallas el viernes de la próxima semana... con Argentina en el horizonte de octavos.

Ese empate deja a Irán a la espera de una eventual clasificación como tercero y mete en 16avos a Senegal, que como en el caso de la albirroja ya tiene asegurado ser uno de los ocho mejores terceros.

En este grupo G, la goleada 5-1 ante Nueva Zelanda hizo que Bélgica gane la llave y espere rival en 16avos, que será un tercero.

Los otros equipos que ya están en la segunda ronda son México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Francia, Noruega, Argentina, Colombia, Países Bajos, Japón y Suecia.

Si el Argentina-Jordania de Dallas es intrascendente, con los asiáticos ya eliminados, del otro partido del grupo J, entre Austria y Argelia, saldrá el rival de 16avos de España, el próximo 2 de julio en Los Ángeles.

- Austria-Argelia con morbo -

Curiosamente, se verán las caras 44 años después del llamado "Partido de la Vergüenza", disputado en el Mundial de 1982 en Gijón (norte de España) entre la República Federal Alemana y Austria y que acabó con el resultado de 1-0, el único que clasificaba a ambos equipos y que eliminaba a Argelia.

Los norteafricanos aún tienen abierta la herida por aquel partido que fue una pantomima, con el público de El Molinón cantando "¡Que se besen, que se besen" ante el nulo ímpetu combativo mostrado por los dos rivales.

Sin embargo, los argelinos podrían dejar atrás las rencillas, teniendo en cuenta que un empate en Kansas City podría clasificar a los dos.

Otro punto caliente de la última jornada de la fase de grupos estará en Miami, donde Colombia y Portugal chocarán por el primer puesto del grupo K, aunque sin el dramatismo de tener que buscar la clasificación, ya que ambos la tienen asegurada.

Los colombianos tienen la ventaja de que les sirve el empate.

Finalmente, en el grupo L, Inglaterra tiene aparentemente un trámite ante la ya eliminada Panamá, mientras que Croacia se la juega contra Ghana, ya clasificada.