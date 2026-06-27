El souvenir gratis del Mundial 2026 que causa filas de tres horas y ya se revende por hasta US$500

Un souvenir del Mundial 2026 se convirtió en uno de los objetos más buscados por los aficionados en Estados Unidos. En los últimos días, miles de personas hicieron filas de hasta tres horas para conseguir una pulsera de colección gratuita que entrega Bank of America en las sedes del torneo y que ya alcanzó un alto valor de reventa en línea.

Más de 140 diseños de pulseras inspirados en las ciudades sede del Mundial 2026

Las pulseras pueden personalizarse con 140 dijes inspirados en la cultura de las 11 ciudades estadounidenses sedes del Mundial, según detalló Bank of America. Además, se encuentran disponibles en tres colores: rojo, azul y negro.

Bank of America ofrece pulseras gratuitas con diseño de las 11 ciudades sedes de EE.UU. en el Mundial Bank of America

Cada ciudad tiene diseños propios:

en Nueva York destacan la Estatua de la Libertad y un taxi amarillo

destacan la Estatua de la Libertad y un taxi amarillo en Los Ángeles , tablas de surf y palmeras

, tablas de surf y palmeras en San Francisco , el Golden Gate y los tradicionales tranvías

, el Golden Gate y los tradicionales tranvías en Seattle , el Monte Rainier.

, el Monte Rainier. en Texas , Dallas ofrece un sombrero de vaquero y Houston , un cohete.

, ofrece un sombrero de vaquero y , un cohete. en Filadelfia , hay dijes de la Campana de la Libertad y un cheesesteak

, hay dijes de la Campana de la Libertad y un cheesesteak en Miami , el número 305 y maracas

, el número 305 y maracas en Kansas City , fuentes y salsa barbacoa

, fuentes y salsa barbacoa en Atlanta , un durazno

, un durazno en Boston, una langosta o un trébol

Largas filas en las sedes del Mundial y reventa por cientos de dólares

La popularidad de estas pulseras provocó largas filas en estadios y festivales del Mundial. Según informó el New York Post, algunos aficionados compartieron su experiencia en redes sociales y comentaron esperas de hasta tres horas.

La alta demanda también impulsó la reventa en línea. Aunque las pulseras se entregan de forma gratuita, algunas publicaciones en plataformas como eBay y Poshmark las ofrecen por hasta 500 dólares.

Las pulseras del Mundial 2026 que ofrece Bank of America en EE.UU.

Según el New York Post, la escasez del producto y el interés de los coleccionistas y los turistas convirtieron este souvenir en uno de los más codiciados de la Copa del Mundo.

La iniciativa de Bank of America por el Mundial 2026

Como banco oficial del torneo, Bank of America produjo 2 millones de pulseras y 10 millones de dijes para repartir gratuitamente en las 11 sedes del Mundial en EE.UU. desde el 11 de junio, según remarcó la propia entidad.

Bank of America creó 10 millones de dijes para las pulseras temáticas de la Copa del Mundo 2026 en EE.UU. Bank of America

Además, el banco impulsa una iniciativa solidaria junto con FIFA y la organización Vet Tix. Según la información oficial, se destinaron US$2,25 millones a entregar entradas del Mundial a veteranos de guerra y personal de emergencia.

Otros souvenirs del Mundial 2026 disponibles en EE.UU.

Las pulseras de Bank of America no son el único recuerdo que buscan los aficionados. El New York Post aseguró que en los festivales del Mundial 2026 también tienen gran demanda las bolsas sorpresa con figuras de las mascotas oficiales y de árbitros, además de los vasos coleccionables de Coca-Cola, que cuestan US$4 y cuentan con un diseño diferente para cada partido.

Aun así, la pulsera se mantiene como el souvenir más codiciado del torneo. David Tyrie, director de marketing de Bank of America, explicó que se crearon la intención de celebrar a las selecciones, los aficionados y las ciudades anfitrionas del torneo.