El nombre de Trump sigue en el Centro Kennedy, aunque las autoridades dicen que se retirará antes del mediodía

WASHINGTON (AP) — El nombre del presidente Donald Trump seguía en la fachada del Centro Kennedy a primera hora del sábado, a pesar de que el plazo fijado por un tribunal para retirar las referencias al mandatario del edificio y de otros aspectos del funcionamiento del emblemático recinto de artes escénicas venció el viernes.

El viernes se instaló un andamiaje alrededor de una sección del edificio que incluye el nombre de Trump, pero poco después de la medianoche el Centro Kennedy pidió a un juez que extendiera el plazo hasta el mediodía del sábado debido a las tormentas eléctricas que azotaron la zona de Washington, lo que causó la demora.

En la solicitud, el Centro Kennedy aseguró que “los trabajos de retirada están en marcha” y que “concluirán en las primeras horas de la mañana”.

Unas horas después, los trabajadores comenzaron a cubrir los andamios con lonas.

Decenas de personas pasaron horas en la plaza frente al Centro Kennedy el viernes tomando fotos y vitoreando ocasionalmente mientras coreaban “quítenlo”. En un momento dado, Joyce Beatty, representante demócrata por Ohio y miembro de oficio de la junta directiva que presentó una demanda para la retirada del nombre de Trump del edificio, fue vista en el lugar.

El viernes por la tarde, un juez rechazó una solicitud para suspender el plazo marcado por el tribunal. La institución apeló la decisión, pero la iniciativa fue rechazada por la noche.

Tras ignorar en gran medida al Centro Kennedy durante buena parte de su primer mandato, Trump ha ejercido una enorme influencia sobre el recinto desde su regreso a la Casa Blanca. Apenas un mes después de iniciar su segundo mandato, destituyó a la anterior dirección y la reemplazó por una junta de fideicomisarios que lo nombró presidente. Su nombre se añadió rápidamente al edificio.

En su fallo, en el que determinó que solo el Congreso podía hacer cambios en el nombre del Centro Kennedy, el juez federal de distrito Christopher Cooper también impidió que el gobierno cerrara el recinto cultural y artístico por unas importantes renovaciones que estaba previsto que comenzaran en julio y durasen dos años.

La dirección del Centro Kennedy manifestó en su apelación del viernes que la renovación era muy necesaria y acusó a la corte de primera instancia —en términos que parecían similares a los patrones de discurso de Trump— de interferir en el esfuerzo.

“El Tribunal de Distrito no nos permite cerrar para arreglar y reparar adecuadamente el edificio, incluyendo daños estructurales potencialmente letales, como vigas y techos del estacionamiento que están oxidados y en serio peligro de caer sobre las personas que se encuentren debajo", señaló el recurso. "¡De hecho, un colapso total!”.

Aunque el Centro Kennedy ha luchado contra los esfuerzos por retirar el nombre de Trump del edificio, tomó medidas para cumplir con el fallo inicial de Cooper.

Un memorando del 4 de junio de la oficina del asesor jurídico del Centro Kennedy dirigido al personal indicó que las firmas de correo electrónico, el membrete y otros documentos deben reflejar el nombre el centro como “The John F. Kennedy Center for the Performing Arts” o “Kennedy Center”.

La web de la institución ha eliminado ya el nombre de Trump. Y un correo anterior enviado a miembros ofreciendo paquetes de entradas para la ceremonia del Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, prevista para el 28 de junio, provenía del Kennedy Center, sin incluir el nombre de Trump.

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Los periodistas de AP Anna Johnson, Mark Sherman y Emily Wang en Washington, y Bill Barrow en Atlanta, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.