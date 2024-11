El ‘Nostradamus’ de las elecciones de Estados Unidos tiene claro quién ganará entre Trump y Kamala Harris

En plena celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un reconocido experto en predicciones electorales mantiene su pronóstico de que la actual vicepresidenta Kamala Harris se convertirá en la próxima mandataria de ese país. Se trata de Allan Lichtman, un historiador de 77 años que en 1981 ideó un método casi infalible para anticipar el resultado de los comicios estadounidenses. Desde entonces, ha acertado en nueve de las últimas diez contiendas electorales.

Allan Lichtman es un historiador y predictor de elecciones en EE.UU. alumni.brandeis.edu

En una reciente entrevista con CNN, Lichtman reafirmó su predicción de que la candidata del Partido Demócrata derrotará al exmandatario Donald Trump, del Partido Republicano. “Creo que la democracia está en juego en estas elecciones”, advirtió el historiador.

Su sistema de predicción se basa en 13 “claves” o preguntas generales sobre los candidatos, sus partidos y el contexto político, económico y social en el que se desarrolla la contienda electoral. Según este modelo, si al menos seis de esas 13 se resuelven de manera negativa para el partido en el poder, el resultado será un cambio en la Casa Blanca.

“Equivocarme una vez no desacreditará mi sistema, pero creo que si no me equivoco, entonces nuestra democracia estará en un peligro serio”, advirtió Lichtman, quien se mostró preocupado por una tendencia global de “declive de la democracia”, según sus palabras.

A pesar de que las encuestas y los análisis políticos convencionales señalan un panorama incierto, el experto mantiene su pronóstico de que Harris será la primera mujer en ocupar la presidencia de EE.UU. “Nada ha cambiado”, afirmó.

Allan Lichtman es conocido como el "Nostradamus" de las elecciones de Estados Unidos y acertó nueve de los últimos diez comicios

Las “13 claves de la Casa Blanca”: el método de predicción de Lichtman

El sistema de las “13 claves de la Casa Blanca” fue diseñado en 1981 por Allan Lichtman en colaboración con el matemático ruso Vladimir Keilis-Borok. Se basa en 13 preguntas que no consideran encuestas ni estudios de opinión, sino una evaluación de factores históricos, políticos, económicos y sociales. Si el partido en el poder cumple con la mayoría de estas claves, se prevé su éxito en las elecciones. Si no es así, lo más probable es que el partido opositor obtenga la victoria.

¿Por qué la predicción indica que ganará Kamala Harris?

Con base en estas 13 claves, Lichtman analizó las ventajas de ambos candidatos. Según su evaluación, Kamala Harris supera a Donald Trump en varios de estos factores, lo que la coloca en una posición favorable para ganar las elecciones de 2024.

Mandato del partido : en las elecciones de mitad de mandato de 2022, los demócratas no lograron aumentar significativamente su representación en la Cámara de Representantes, por lo que esta clave se considera a favor de Trump.

: en las elecciones de mitad de mandato de 2022, los demócratas no lograron aumentar significativamente su representación en la Cámara de Representantes, por lo que esta clave se considera Competencia interna : no existe una competencia importante para la nominación demócrata, lo cual otorga un punto a favor de Harris.

: no existe una competencia importante para la nominación demócrata, lo cual otorga un punto Titularidad : la candidata demócrata pertenece al gobierno, por lo que esta clave favorece a Trump.

: la candidata demócrata pertenece al gobierno, por lo que esta clave Tercer partido : ningún tercer candidato alcanzó un nivel de apoyo significativo que represente una amenaza real, lo que da a Harris un punto más.

: ningún tercer candidato alcanzó un nivel de apoyo significativo que represente una amenaza real, lo que Economía a corto plazo : la economía estadounidense no se encuentra en recesión, por lo que esta clave favorece a Harris.

: la economía estadounidense no se encuentra en recesión, por lo que esta clave Economía a largo plazo : la economía ha mostrado un crecimiento similar al de los dos períodos anteriores, lo que también favorece a la candidata demócrata.

: la economía ha mostrado un crecimiento similar al de los dos períodos anteriores, lo que también Cambio de política : la administración actual ha implementado cambios notables, como las medidas contra la inflación y el regreso al Acuerdo de París, por lo que esta clave es favorable para Harris.

: la administración actual ha implementado cambios notables, como las medidas contra la inflación y el regreso al Acuerdo de París, por lo que esta clave es Malestar social : no ha habido un malestar social sostenido durante el mandato de Biden, lo que otorga un punto más a la vicepresidenta.

: no ha habido un malestar social sostenido durante el mandato de Biden, lo que otorga Escándalos : aunque el hijo de Biden, Hunter , ha estado envuelto en polémicas, estos escándalos no han afectado directamente a la presidencia, por lo que esta clave se cuenta para Harris.

: aunque el hijo de , ha estado envuelto en polémicas, estos escándalos no han afectado directamente a la presidencia, por lo que esta clave Fracaso exterior/militar : Estados Unidos no ha tenido grandes fracasos en el extranjero, aunque la situación en Medio Oriente sigue siendo tensa. Aun así, esta clave favorece a la candidata demócrata.

: Estados Unidos no ha tenido grandes fracasos en el extranjero, aunque la situación en Medio Oriente sigue siendo tensa. Aun así, esta clave Éxito exterior/militar : Lichtman considera un éxito el apoyo de Biden a Ucrania frente a la invasión rusa, lo que da un punto más a la vicepresidenta.

: Lichtman considera un éxito el apoyo de Biden a Ucrania frente a la invasión rusa, lo que da Carisma del candidato actual : según el historiador, Harris no cuenta con el carisma de líderes como Barack Obama, por lo que esta clave es favorable a Trump.

: según el historiador, Harris no cuenta con el carisma de líderes como Barack Obama, por lo que Carisma del candidato retador: también opina que el carisma de Trump es limitado fuera de su base de seguidores, por lo que esta clave favorece a Harris.

Para el historiador, Kamala Harris se convertirá en la primera presidenta mujer tras ganar las elecciones de EE.UU. 2024 REBECCA DROKE - AFP

A diferencia de las encuestas de opinión, el método de Lichtman no considera el momento político o la fluctuación del apoyo en corto plazo, sino que evalúa la estabilidad y el contexto histórico del partido en el poder. Esto le permitió anticipar resultados que desafían las predicciones tradicionales, como la victoria de Trump en 2016.

El experto advirtió que, aunque su método no es infalible, sigue siendo una guía útil para entender las tendencias y el contexto político. A sus 77 años, el historiador mantiene su postura de que Kamala Harris logrará la victoria el 5 de noviembre de 2024.