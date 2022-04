El padre de Debanhi Escobar ya tiene los resultados de la autopsia independiente y denuncia amenazas de muerte

El padre de Debanhi Escobar no desiste en conocer qué pasó realmente con su hija la noche que desapareció, y que posteriormente se encontró muerta dentro de la cisterna de un motel 13 días después. Recientemente, informó a los medios que ya tiene el informe de la autopsia independiente que la familia encargó, pero que no los revelaría hasta que la Fiscalía diera los resultados de la investigación oficial, según reseñó Telemundo. Además, denunció que recibió amenazas de muerte.

Mario Escobar dijo este jueves que la familia necesitaba una segunda opinión, y volvió a insistir en que tenía sospechas de que la joven pudo haber sido abusada sexualmente antes de morir. El hombre reclamó que los videos que circulan en redes sociales y que muestran lo que serían las últimas horas con vida de Debanhi, lo que hacen es revictimizarla y a todos los que aparecen en ellos.

El padre de Debanhi, Mario Escobar (en la imagen junto a su esposa, Dolores Bazaldua) ha sido especialmente crítico con la labor de la Fiscalía en relación al caso de su hija EPA

Asimismo, fue enfático en que compararía los resultados de la investigación independiente con la que realizó el servicio médico forense de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. En su criterio, y como manifestó en varias oportunidades, las autoridades “no revelaron toda la información que tenían acerca de la muerte de su hija”. La joven de 18 años fue vista por última vez al costado de una vía conocida como “la carretera de la muerte”, y que conecta a Monterrey con Nuevo Laredo. Según consignó Univisión, entre 2010 y 2021, se reportó la desaparición de más de 200 personas.

Escobar buscó apoyo externo en organismos como la Comisión Nacional de Víctimas, la Comisión estatal de Derechos Humanos o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

El padre de Debanhi Escobar denuncia amenazas de muerte

Mario Escobar también expresó este jueves que recibió amenazas de muerte por WhatsApp, ya que al parecer, alguien habría filtrado su número de teléfono a través de TikTok. Le pidieron que “no insistiera más en el caso” y que “se callara”, según denunció. No obstante, dijo que si tenía que dar su vida por saber qué le pasó a su hija, lo haría. “No tengo miedo a nada y no me importa recibirlas”, expresó.

Debanhi Escobar trató de defenderse de un hombre que la habría acosado

Además, manifestó que no había solicitado protección de las autoridades ya que no teme lo que pueda pasarle. “No le tengo miedo a la muerte, lo más preciado ya lo perdí”, dijo, y agregó que ahora su interés se centra en que lo que le pasó a Debanhi “lo que ocurra a otra niña”.

Mario Escobar dice que los videos filtrados revictimizan a su hija

Durante el transcurso de la semana, circularon en redes sociales videos que muestran presuntas imágenes de Debanhi y sus amigas esa noche, inicialmente mientras compraban alcohol en una tienda, luego al llegar en taxi a la quinta El Diamante, en donde entraron a una fiesta, y también de ella donde se la pudo observar correr y pelear con un chico en el mismo lugar, situaciones que coinciden con la versión que dieron dos de las jóvenes en una entrevista.

El padre de Debanhi Escobar aguarda por los resultados oficiales de la autoridades

Para Escobar, esos videos no debieron filtrarse ya que “revictimizan a todos los que aparecen en ellos”. “No es nada más a mi hija, se trata también de los demás”, manifestó. Asegura que desconoce las grabaciones y que nunca las vio, pero recordó que el fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, estaba al tanto de su publicación.

En ese sentido, trascendió que se procederá contra los funcionarios que filtraron dicho material al los medios, ya que se trataba de información que formaba parte del expediente de investigación. “Esto es un delito que amerita cárcel”, expresó el padre de Debanhi.

Por otra parte, la propia Fiscalía reveló el miércoles otros videos con las últimas imágenes de Debanhi en la carretera y luego dentro del motel, pero contaban con el consentimiento de familia y, según los funcionarios, se hizo en parte para mostrar al público que no hay imágenes que prueben que alguien perseguía a la joven la noche que murió.