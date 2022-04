Caso Debanhi Escobar: encontraron videos de la joven que registran los momentos previos a su desaparición

El caso de la desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa que mantuvo en vilo a México durante casi dos semanas, permanece bajo investigación. Si bien el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, confirmó que la causa de la muerte fue una “contusión profunda en el cráneo”, recientemente trascendió que se encontraron videos tomados desde cámaras de vigilancia que mostraron a la joven de 18 años caminar por la zona de cisternas del motel Nueva Castilla, el mismo donde se halló su cuerpo en estado de descomposición.

En una entrevista con el medio local Telediario, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco Suárez, explicó que en los videos que obtuvieron de las cámaras de seguridad del motel que está al borde de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, se pudo observar cuando la joven llegó sola al mismo. Luego, caminó por la zona donde había un restaurante abandonado y posteriormente avanzó dentro del inmueble hacia el área de cisternas.

El cuerpo de Debanhi Escobar se encontró en estado de descomposición en el motel Nueva Castilla (Crédito: Telediario/Leonel Rocha)

Según reseñó el funcionario, el propietario del motel está bajo investigación por aportar información falsa en su declaración, ya que el hombre afirmó que las cámaras no guardaban el registro de las filmaciones y que solo transmitían imágenes en vivo.

Asimismo, en otro de los videos en cuestión, que ya circula en redes sociales y que retransmitió Azteca Noticias, se pudo ver a la joven caminar frente a la empresa de transporte Alcosa, y que está a escasos metros del motel Nueva Castilla. La grabación, de escasos segundos -y que ya está en poder de la Fiscalía-, correspondería a instantes antes de que Debanhi se apartara del borde de la carretera e ingresara al lugar donde posteriormente se la encontró sin vida.

Un video de vigilancia mostró a Debanhi Escobar viva al borde de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

El caso de Escobar estremeció a México. Su desaparición hizo eco en el país luego de que la joven se bajara a un costado de la carretera y el taxista que la llevaba le tomara una foto desde el auto, cuando se suponía que debía llevarla a su casa aquella noche del 9 de abril.

La última foto que se tiene de Debanhi Escobar y que presuntamente tomó el chofer que la buscó en la fiesta para llevarla a su casa (Crédito: Instagram/@debanhi.escobar)

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno de México, Ricardo Mejía, describió el cadáver de Debanhi como “irreconocible” y agregó que las autoridades identificaron a la joven por el collar con un crucifijo que llevaba alrededor del cuello y la ropa que, según se detalló, vestía la noche que desapareció.

De acuerdo con la información que ofrecieron las autoridades, Debanhi Escobar entró sola al motel, caminó alrededor de la zona del restaurante abandonado y posteriormente fue al área de las cisternas, donde días después se encontró su cadáver Reuters

Mario Escobar, el padre de Debanhi, estaba afuera del motel al borde de la carretera donde se encontró el cuerpo de su hija. “Mi hija está muerta. No sé qué hacer”, manifestó a los medios de comunicación en el lugar. “Los fiscales no hicieron bien su trabajo”, agregó. Según reseñó Associated Press, la cisterna tenía una profundidad de cuatro metros y fue el olor fétido que provenía de allí lo que alertó a los trabajadores del hotel.

Debanhi Escobar es una de las más de 1600 mujeres que se reportaron como desaparecidas en México en lo que va de 2022, según cifras del gobierno federal. Casi la mitad se localizaron con vida, pero se desconocía el paradero de 829 de ellas hasta el viernes pasado. Por el momento, 16 se hallaron muertas este año, según el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda.