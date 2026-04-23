El Pentágono calcula que desminar el estrecho de Ormuz podría tomar hasta seis meses

Retirar las minas en el estrecho de Ormuz podría llevar medio año, lo cual tendría un impacto en el precio de los hidrocarburos a nivel mundial, consideró el Pentágono durante una exposición clasificada en el Congreso estadounidense, según informó el miércoles The Washington Post.

Esa vía marítima, crucial para el transporte de crudo, ha estado prácticamente cerrada desde que estalló la guerra el 28 de febrero, desencadenada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

The Washington Post cita a tres responsables anónimos según los cuales "los parlamentarios fueron informados de que Irán podría haber puesto 20 minas o más en el estrecho de Ormuz y en los alrededores".

Según la presentación de un responsable de Defensa, "algunas fueron colocadas en el agua, a distancia, gracias a tecnología GPS" y esto complica su detección. Otras, las habrían emplazado mediante "embarcaciones pequeñas".

Un portavoz del Pentágono consideró no obstante que la información del diario estadounidense es "inexacta".

En cualquier caso, hay poca información fiable sobre el desminado del estrecho, por el que antes de la guerra solía transitar un 20% de los hidrocarburos que se consumen en todo el mundo.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtieron a mediados de abril acerca de una "zona peligrosa" de 1400 km2 donde podría haber minas.

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Teherán "con la ayuda de Estados Unidos, [había] retirado o [estaba] retirando todas las minas marinas". Pero la república islámica no lo confirmó.

Varios países "no beligerantes" se han declarado dispuestos a llevar a cabo "una misión neutral" para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

Según Teherán, los buques deben ser autorizados para salir o entrar en el Golfo a través de esa vía, mientras que Estados Unidos mantiene un bloqueo de los puertos iraníes desde el 13 de abril.