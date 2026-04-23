Se viene un “maratón” de clima severo con granizo de gran tamaño y tornados desde Minnesota hasta Texas

La región central de Estados Unidos atraviesa el inicio de un período prolongado de inestabilidad meteorológica que podría extenderse durante al menos cinco días seguidos. El fenómeno abarca un amplio corredor que va desde Minnesota hasta Texas, donde millones de personas quedarán expuestas a tormentas con tornados y granizos.

Evolución del clima severo en EE.UU.: las zonas afectadas día por día

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), entre los principales riesgos previstos durante la “maratón” de clima severo se destacan la caída de granizo de gran tamaño, la formación de tornados, algunos de intensidad considerable, y la presencia de vientos intensos.

Se pronostica granizo de gran tamaño, riesgo de tornados y ráfagas de viento severas a medida que las tormentas evolucionen por el centro de EE.UU. NWS

Estas condiciones favorecerán el desarrollo de tormentas eléctricas altamente organizadas y particularmente peligrosas, caracterizadas por una corriente ascendente en rotación y por su potencial destructivo.

Estos sistemas consecutivos impactarán de la siguiente manera:

El jueves 23 de abril marca el comienzo de este episodio. La amenaza se extiende por un corredor desde Minnesota hasta Texas , con más de 35 millones de habitantes dentro del área afectada , según Fox Weather. En sectores del centro-sur de Kansas se estableció un nivel de riesgo elevado (nivel tres de cinco) , mientras otras ciudades del medio oeste también permanecen bajo vigilancia.

marca el comienzo de este episodio. La amenaza se extiende por un corredor desde , , según Fox Weather. En sectores del se estableció un , mientras otras ciudades del medio oeste también permanecen bajo vigilancia. Para el viernes 24 , el sistema se desplazará hacia el sudeste y trasladará la amenaza hacia el valle del Mississippi y la región conocida como Ark-La-Tex . En esa etapa continuarán las probabilidades de granizo significativo y ráfagas intensas en partes de Texas, Oklahoma, Arkansas y Luisiana .

, el sistema se desplazará hacia el sudeste y trasladará la amenaza hacia el y la región conocida como . En esa etapa continuarán las probabilidades de en partes de . El sábado 25 se anticipa una nueva intensificación de las tormentas. Sectores de Kansas, Oklahoma y el noroeste de Arkansas volverán a ubicarse en una categoría de riesgo relevante (nivel tres de cinco). En el norte de Texas, el aumento de temperatura diurna podría favorecer el desarrollo de tormentas aisladas con capacidad de generar granizo de gran tamaño.

Durante el domingo y el lunes, el patrón inestable persistirá sobre las Planicies del Sur y el valle medio del Mississippi. Este comportamiento, vinculado a un sistema de baja presión que avanza desde las Montañas Rocosas, generará condiciones propicias para la continuidad del evento.

Existe el riesgo de tornados particularmente elevados en el este de Kansas durante la tarde y noche del jueves SPC

Kansas será foco principal de tornados intensos

Dentro del escenario general, Kansas aparece como el estado con mayor probabilidad de registrar tornados fuertes, especialmente durante el jueves. Las condiciones atmosféricas combinan inestabilidad elevada con cizalladura del viento, un entorno favorable para la formación de fenómenos de mayor calibre.

De acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), en zonas del este y centro-sur del estado, lo que incluye ciudades como Wichita y Topeka, se prevé la posible aparición de uno o más tornados significativos. La actividad se concentraría durante la tarde y la noche y coincidiría con el desarrollo de tormentas más organizadas.

Oklahoma también presenta un riesgo sostenido a lo largo de varios días. Inicialmente afectado en su sector norte, el peligro se desplazará luego hacia el este y volverá a intensificarse el sábado en áreas centrales y orientales.

Cuándo y dónde se espera el granizo más grande esta semana en EE.UU.

El granizo de tamaño más peligroso se espera en dos períodos definidos:

El primero ocurrirá este jueves , con mayor impacto en el este de Kansas y el norte de Oklahoma . Durante la tarde y las primeras horas de la noche, las tormentas podrían generar piedras de hielo que superen las dos pulgadas (cinco centímetros de diámetro) .

, con mayor impacto . Durante la tarde y las primeras horas de la noche, las tormentas podrían generar piedras de hielo que superen . El segundo momento clave será el sábado, cuando el riesgo se trasladará hacia el norte de Texas y el sur de Oklahoma. En ese contexto, la inestabilidad atmosférica alcanzará valores elevados, lo que incrementará la probabilidad de granizo de grandes dimensiones en tormentas aisladas.

Se pronostica granizos que podrían superar las dos pulgadas (cinco centimitos) Canva

El viernes, aunque el riesgo continuará, se ubicará en una categoría menor. Aun así, se mantendrá la posibilidad de caída de granizo en sectores del sur de las Planicies y el valle inferior del Mississippi.

El rol de la línea seca en el desarrollo de tormentas en Texas y Oklahoma

Un elemento determinante en la evolución del sistema es la línea seca, que separa aire seco del oeste y aire húmedo proveniente del Golfo de México. Esta frontera actúa como disparador para la formación de tormentas en Texas y Oklahoma.

Su ubicación sobre el oeste de Oklahoma y el norte de Texas favorecerá la aparición de tormentas aisladas que podrían intensificarse rápidamente. Estas células tendrían potencial para generar granizo y algunos tornados.

Para el viernes, la actividad se desplazará hacia el centro y el este de Texas. Aunque la cobertura de tormentas sería limitada, el ambiente inestable permitiría que cualquier ascenso vertical de aire cálido y húmedo desde la superficie alcance una intensidad significativa.

El sábado se espera un escenario más extremo, con aire muy inestable y temperaturas elevadas al oeste de la línea seca. En estas condiciones, incluso una baja cantidad de tormentas podría derivar en eventos severos.