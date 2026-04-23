Muerte de Carolina Flores: qué se sabe del caso de la ex reina de belleza mexicana hoy

El caso de Carolina Flores, una mujer de 27 años que había participado en certámenes de belleza, permanece bajo investigación tras su muerte ocurrida el 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco III Sección, en Ciudad de México. La fiscalía abrió una carpeta de investigación tras la denuncia presentada al día siguiente.

Qué revela el video del asesinato de Carolina Flores en Polanco

De acuerdo con la información oficial difundida el 21 de abril, las autoridades activaron el protocolo correspondiente a feminicidio .

. Desde entonces se realizan peritajes, análisis de evidencias y tareas de campo para identificar y ubicar a la persona señalada como posible responsable.

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“Asimismo, se brinda atención integral a familiares de la víctima. Continuaremos informando sobre los avances de la investigación”, señaló la Fiscalía de Ciudad de México en X.

El cuerpo de Carolina Flores fue hallado dentro del inmueble ubicado sobre la calle Edgar Allan Poe. Los estudios forenses retomados por Milenio establecieron que recibió múltiples impactos de arma de fuego, con lesiones concentradas en la cabeza y el torso.

La principal línea de investigación apunta a su suegra, identificada como Erika María “N”, de 63 años. Según las hipótesis iniciales, el ataque se habría producido en el marco de un conflicto familiar vinculado al cuidado de un niño de ocho meses.

Las autoridades también analizan antecedentes de la mujer señalada, quien tuvo participación en la política local en Ensenada, Baja California. Hasta el momento, no fue localizada y se mantiene activa su búsqueda.

Por qué investigan al esposo de Carolina Flores

La fiscalía también revisa la actuación del esposo de la víctima, Alejandro Sánchez Herrera. Según consta en la investigación, la denuncia fue presentada casi 24 horas después del hecho.

El hombre habría estado presente en el lugar y tuvo contacto inmediato con su madre tras los disparos. Sin embargo, no acudió de forma inmediata ante las autoridades.

“Le dije: ‘Alex, tú estabas con el bebé’ y, textualmente, así le dije:‘¿La Caro estaba ahí tirada?’ y él me dijo: “¿Es en serio su pregunta?’, y yo dije: ‘Claro que es en serio mi pregunta… O sea, cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada’”, relató la madre de la modelo de 27 años Reyna Gómez a la presentadora de Univision Kerly Ruíz.

Según la mujer, Alejandro Sánchez Herrera le explicó que priorizó la situación de su hijo menor y manifestó temor a que el niño quedara sin cuidado en caso de ser detenido. La fiscalía analiza si su conducta encuadra en algún tipo de responsabilidad penal.

“Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (al menor) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo”, señaló.

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El video clave que complica a la suegra de Carolina Flores

Entre los elementos incorporados al expediente se encuentra un registro audiovisual difundido por el periodista Carlos Jiménez en sus redes sociales. El material muestra instantes previos y posteriores al ataque dentro del departamento.

En las imágenes se observa a la víctima mientras realizaba tareas domésticas y a la sospechosa, su suegra, que también se encontraba en el mismo ambiente. Ambas se dirigieron luego a una habitación fuera del alcance de la cámara.

El audio registró una secuencia de detonaciones, seguida por la reacción del esposo, quien ingresó con el menor en brazos y mantuvo un intercambio verbal con su madre tras lo ocurrido.

“¿Qué hiciste, mamá?”, dijo Sánchez Herrera. A lo que su madre le responde: “Nada, es que me hizo enojar”.

Según Telediario México, las autoridades también estudian un arma calibre 25 hallada en el lugar, que podría estar vinculada con los disparos. Los peritajes buscan determinar su relación con el caso.

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Dónde buscan a Erika María “N”, principal sospechosa del feminicidio en CDMX

La Fiscalía de Ciudad de México mantiene operativos para localizar a la mujer señalada como presunta autora. En paralelo, existe coordinación con autoridades de Baja California para avanzar en la investigación.

La madre de la víctima, Reyna Gomez, publicó en Facebook una convocatoria a una manifestación prevista para el 25 de abril en el Centro Estatal de las Artes (CEART) en Ensenada, con el objetivo de visibilizar el caso y reclamar avances judiciales.

“Alcemos la voz por mi hija”, dijo la mujer. La investigación continúa bajo la figura de feminicidio, con diligencias en curso orientadas a reconstruir la secuencia completa de los hechos.