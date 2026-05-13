El petróleo baja en medio de expectativas por reunión entre Trump y Xi

Los precios del petróleo retrocedieron el miércoles ante la visita de Donald Trump a China y las medidas para paliar la falta de petróleo por el conflicto en Oriente Medio, como el uso de las reservas mundiales de crudo.

El petróleo de la referencia Brent del mar del Norte para entrega en julio cedió el 1,99%, a 105,63 US$.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate para entrega en junio, perdió el 1,14%, a 101,02 US$.

"El mercado espera ver si el presidente Trump podrá convencer al presidente Xi de presionar a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz y permita que se reanuden las entregas de crudo al resto del mundo", comentó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Trump llegó el miércoles a Pekín para una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping.

China, el mayor comprador de crudo de Irán, ha declarado varias veces estar a favor de una solución diplomática para el conflicto en Oriente Medio.

Desde el inicio de su mandato, Trump busca poner fin a las importaciones chinas de petróleo iraní, en especial con sanciones a refinerías.

El mundo agota sus reservas de petróleo a un ritmo récord, advirtió la Aie, al considerar que "un nuevo episodio de volatilidad de los precios parece probable a medida que se acerca el período de máxima demanda del verano".