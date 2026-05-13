La IA está en el centro de las negociaciones entre EEUU. y China, pero la rivalidad y la desconfianza generan pesimismo

PEKÍN.– El presidente estadounidense Donald Trump pondrá la inteligencia artificial en el centro de las conversaciones de esta semana con el líder chino Xi Jinping, un hecho sin precedentes que subraya la importancia estratégica de la tecnología, pero es improbable que se alcancen compromisos sustanciales, según dos funcionarios estadounidenses con conocimiento de los preparativos.

La visita de Trump a Pekín se desarrolla en un contexto de creciente rivalidad entre Estados Unidos y China en el ámbito de la IA, una contienda que algunos observadores han comparado con una carrera armamentística nuclear al estilo de la Guerra Fría. La presión para avanzar en este sentido ha aumentado tras el lanzamiento del potente modelo Mythos por parte de Anthropic, fabricante de Claude, según analistas, lo que eleva las apuestas para ambas partes.

China fue excluida del acceso anticipado a una versión preliminar de Mythos, lo que genera preocupación ante la posibilidad de que la tecnología sea utilizada por actores malintencionados para infiltrarse en los sistemas financieros y de software chinos.

Donald Trump junto a Elon Musk como parte de la delegación estadounidense en China, que incluyó empresarios tecnológicos BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Sin embargo, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el principal asesor de política tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios, forman parte de la delegación de Trump, lo que sugiere que podrían incluirse en la agenda de la cumbre conversaciones más sustanciales sobre IA y los potentes chips H200 de Nvidia.

Según una fuente informada sobre las gestiones de China, esta también ha propuesto a Estados Unidos un mecanismo formal para el diálogo sobre IA, liderado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el viceministro de Finanzas chino, Liao Min. The Wall Street Journal informó por primera vez sobre este diálogo la semana pasada.

No obstante, las expectativas son bajas, ya que ninguna de las dos agencias se especializa en IA y la administración Trump solo recientemente ha comenzado a priorizar la evaluación de seguridad de los modelos avanzados de IA.

Funcionarios de la Casa Blanca reconocieron que los sistemas de IA de vanguardia como Mythos hacen que un “canal de comunicación” con China sea esencial para evitar conflictos derivados de su implementación.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, podría ser parte de un mecanismo bilateral sobre IA J. Scott Applewhite - AP

La firma de inteligencia de mercado IDC China advierte que excluir a las empresas chinas de Mythos conlleva el riesgo de profundizar la brecha generacional en las capacidades de defensa de IA entre China y Occidente.

Anthropic afirmó el mes pasado que Mythos había encontrado “miles” de vulnerabilidades importantes en sistemas operativos y otros programas informáticos, lo que provocó una reacción en cadena por parte de bancos y gobiernos de todo el mundo para reforzar sus defensas de ciberseguridad.

Controles en tecnología avanzada

Washington ya había establecido límites con Pekín en materia de tecnología avanzada, concretamente en lo referente a la proliferación nuclear, y en 2024 ambas partes acordaron que las decisiones sobre el uso de armas nucleares debían ser controladas por humanos, no por IA.

Ahora, los investigadores advierten que los riesgos son cada vez mayores: la IA avanzada podría acelerar el diseño de armas biológicas, provocar crisis financieras, potenciar las campañas cibernéticas y de desinformación, e incluso escapar al control humano y convertirse en sistemas “descontrolados” que actúan por su cuenta.

El CEO de la empresa tecnológica Nvidia, Jensen Hwang, durante la presentación de una IA de nueva generación (Archivo) JOSH EDELSON - AFP

Ambas partes podrían establecer una línea directa sin culpabilización para denunciar presuntos incidentes impulsados ​​por IA, según Kwan Yee Ng, directora de gobernanza internacional de IA en Concordia AI, consultora de seguridad de IA con sede en Pekín.

“Lograr que altos cargos occidentales dialoguen directamente con China (sobre IA) se ha vuelto cada vez más difícil, aunque una señal positiva de la cumbre Xi-Trump podría cambiar esta situación”. Ya existe una línea directa militar, pero funcionarios estadounidenses se han quejado de que China a menudo no contesta.

Otros analistas sugieren establecer salvaguardias para los modelos de IA de vanguardia o comprometerse a reducir la actividad maliciosa habilitada por la IA, de forma similar al Acuerdo de Ciberseguridad entre Estados Unidos y China de 2015.

“Es probable que China espere que Estados Unidos distinga adecuadamente entre la gobernanza de la IA y la contención tecnológica", afirmó Sun Chenghao, de la Universidad de Tsinghua, quien ha participado en conversaciones informales entre Estados Unidos y China sobre IA.

El logo de ChatGPT en un flyer de presentación de un nuevo sistema de transcripción y audio de Open AI Shutterstock

En medio de la creciente rivalidad en la carrera por la IA, los legisladores estadounidenses impulsan nuevas y drásticas limitaciones al acceso de China a las cadenas de suministro de semiconductores, incluso mientras la administración Trump flexibiliza algunas restricciones a las exportaciones de chips avanzados a China.

La Ley MATCH ha provocado protestas de Pekín y podría surgir en las discusiones de la cumbre, además de los controles de exportación de chips estadounidenses ya existentes, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.

“Esta es una oportunidad crucial para que Pekín actúe e intente que Estados Unidos se comprometa a cerrarlo", afirmó Reva Goujon, estratega geopolítica de Rhodium Group.

Mientras que empresas chinas de IA como DeepSeek destacan cada vez más su dependencia de chips nacionales, las restricciones estadounidenses a la venta de equipos para chips siguen frenando el impulso de Pekín hacia la autosuficiencia, justo cuando las fábricas nacionales tienen dificultades para aumentar su producción.

El presidente chino, Xi Jinping, en una reunión de las Fuerzas Armadas (Archivo). Algunos especialistas comparan la rivalidad por la IA con la Guerra Fría. Li Gang - Xinhua

La escasez de capacidad de procesamiento ha obligado a muchos modelos de IA chinos a racionar el acceso de los usuarios en los últimos meses.

Las tensiones también se intensifican en otro frente: la Casa Blanca ha acusado a China de robo a escala industrial de propiedad intelectual de laboratorios de IA estadounidenses.

En un artículo contundente publicado la semana pasada, la revista insignia del Partido Comunista advirtió que las medidas occidentales contra la IA han ido más allá de las restricciones selectivas, llegando a lo que denominó un “bloqueo sistemático del ecosistema” contra China.

“Cuando una parte ve la IA como un riesgo de proliferación que debe ser contenido y la otra ve la contención como un ataque a una tecnología de propósito general, eso hace que sea realmente difícil encontrar puntos en común", dijo Ng.