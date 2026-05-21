El petróleo cae, aferrado a la esperanza de un acuerdo sobre Oriente Medio

Los precios del petróleo cedieron el jueves tras una sesión muy volátil, en un mercado que apuesta por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo para poner fin a las hostilidades en Oriente Medio

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio retrocedió un 2,32% hasta 102,58 US$

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes, perdió un 1,94% hasta 96,35 US$

Más temprano en la sesión, ambos se mostraban en fuerte alza, con el WTI superando los 100 US$ por barril

"Informaciones de prensa que señalaban la inminencia de un acuerdo provocaron una caída de los precios", comentó a la AFP John Kilduff, de Again Capital

No obstante, no se ha dado ninguna confirmación oficial

Para John Kilduff, el mercado petrolero se encuentra "en una encrucijada"

"Creemos que o bien se alcanzará un acuerdo, o bien se producirá una nueva ola de acciones militares contra Irán, lo que sería muy preocupante", pues las infraestructuras energéticas de la región se verían entonces aún más amenazadas, asegura el analista

En caso de una tregua duradera, no hay que esperar una caída brusca de los precios, según los expertos

Las reservas de crudo de los países se han visto sometidas a una fuerte presión para mitigar la pérdida de barriles procedentes del Golfo y el mercado prevé que los Estados intenten reconstituirlas

También se necesitará cierto tiempo para que la producción de la región recupere su plena capacidad

"Y además, se ha tomado nueva conciencia de que Irán tiene efectivamente la capacidad de perturbar el estrecho de Ormuz a su antojo", lo que añade una prima de riesgo a los precios incluso en caso de acuerdo, advierte Kilduff