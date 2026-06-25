El petróleo cierra al alza, con la atención centrada en Ormuz

Tras caer a niveles previos a la guerra en Oriente Medio, los precios del petróleo repuntaron este jueves, mientras el mercado seguía de cerca la situación en el estrecho de Ormuz

El precio del crudo Brent, la referencia mundial, para entrega en agosto, subió un 2,06%, hasta los 72,26 US$ por barril

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en el mismo mes, ganó un 2,25%, hasta los 71,92 US$ por barril

Los analistas interpretaron ese dato como un repunte técnico tras las fuertes caídas de los días anteriores, en un contexto de distensión en Oriente Medio y la reapertura gradual del estrecho de Ormuz

Sin embargo, también refleja la persistente incertidumbre del mercado. Los operadores no pasaron por alto que "Un buque de carga fue atacado en el estrecho de Ormuz", señalaron analistas de Briefing.com, quienes atribuyeron el ataque a Irán

La agencia británica de seguridad marítima Ukmto anunció hoy que un buque había resultado dañado por un proyectil de origen desconocido

El incidente se produce tras más de una semana de relativa calma en el estrecho, luego de que Teherán y Washington levantaran los bloqueos impuestos por ambas partes como parte de su memorando de entendimiento para poner fin a la guerra en Oriente Medio