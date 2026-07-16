El petróleo cierra con ligera baja pendiente de la situación en Oriente Medio

Los precios del petróleo terminaron con una ligera baja el jueves, en un mercado pendiente de la situación en Oriente Medio, donde se mantienen los ataques entre EE.UU. e Irán.

Las hostilidades se reanudaron el 7 de julio, tras ataques contra barcos en el Golfo atribuidos a Teherán.

Los ataques llevados a cabo no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y socavan los esfuerzos diplomáticos para poner un fin definitivo al conflicto.

Sin embargo, los precios del oro negro se han mantenido en los últimos días, después de su espectacular alza del lunes, luego de las amenazas de Donald Trump de tomar el control del estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, cedió el jueves un 0,85% hasta llegar a 84,23 US$.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en agosto, bajó un 0,82% hasta 78,95 US$.

"Mientras la campaña de bombardeos de EE.UU. evite golpear directamente las infraestructuras petroleras iraníes", el conflicto parece "convertirse en parte de la rutina y ser más o menos ignorado... hasta que llegue el momento en que eso ya no sea posible", considera John Evans, analista de PVM Energy.

"Parecería que está en marcha una fase de consolidación" de los precios, señala por su parte David Morrison, de Trade Nation. "Los inversores que apostaron al alza podrían estar tomándose un respiro".

A pesar de la reanudación de los enfrentamientos militares, los analistas de JP Morgan estiman que "las dos partes buscarán negociar en lugar de embarcarse en una confrontación prolongada".

Pakistán, mediador de las conversaciones, instó el jueves a ambos países a poner "fin a la violencia y retomar las negociaciones" en el marco del protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio.

Los operadores también tienen la mirada puesta en el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado mundiales.

La empresa de monitoreo marítimo Kpler, consultada por la AFP, registró el miércoles nueve buques que transportaban materias primas, frente a los 13 del martes.