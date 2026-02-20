El petróleo cierra estable pese a que riesgos geopolíticos persisten

Los precios del petróleo terminaron cerca del equilibrio el viernes, manteniéndose en niveles de negociación no vistos desde el verano, a medida que el mercado analizaba los riesgos de una intervención militar de Estados Unidos en Irán.

El Brent del mar del Norte, para entrega en abril, subió un 0,14% hasta US$71,76 el barril.

Su equivalente de Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), en su última jornada de cotización para entrega en marzo, cayó un 0,06% hasta US$66,39.

"El mercado ya no cree realmente que pueda evitarse un ataque de Estados Unidos a Irán", dijo Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

El presidente Donald Trump aseguró que se daba de "diez" a "15 días" para decidir si un acuerdo con Teherán es posible o si tendrá que recurrir a la fuerza.

Tras esas declaraciones, "los operadores no tardaron en reevaluar al alza la prima de riesgo geopolítico" y los precios "alcanzaron su nivel más alto en seis meses", anotó Adam Turnquist, de LPL Financial.

"Una escalada con Irán puede perturbar el suministro a corto plazo", dijo Turnquist, "en particular si el estrecho de Ormuz es afectado". Por allí pasa el 20% del comercio global de crudo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo el viernes que quiere un "rápido" acuerdo con Estados Unidos.

Espera presentar una "propuesta de acuerdo potencial" a sus homólogos estadounidenses, el enviado especial Steve Witkoff y el cuñado de Trump, Jared Kushner, en un plazo de "dos a tres días".

Además de las tensiones geopolíticas, "el problema del exceso de oferta permanece sobre la mesa", indicó Turnquist.

La Agencia Internacional de Energía revisó recientemente a la baja su proyección del crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2026.

Prevé un crecimiento de 850.000 barriles por día (bpd) en 2026, en comparación con la proyección de 930.000 bpd del mes pasado.